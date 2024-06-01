Байден объявил о новом мирном плане из трех этапов для Газы. Израиль говорит, что не отказывался от цели уничтожить ХАМАС

По словам Байдена, израильское правительство уже согласилось с этим планом. Сами израильские политики обычно не делают заявлений во время иудейского шаббата. Пресс-служба правительства страны после выступления президента США заявила, что Израиль не отказывается от планов полного уничтожения ХАМАС, но действительно предложил «контуры» соглашения, нацеленного на освобождение заложников.

До сих пор премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал любые предложения о бессрочном прекращении огня, поскольку они предполагали отказ от уничтожения ХАМАС. Еще более категорически против этого выступали ультраправые министры его правительства: в противном случае они угрожали выйти из правящей коалиции, после чего правительство потеряло бы возможность управлять страной.

«Точные контуры, предложенные Израилем, в том числе условия перехода от этапа к этапу, позволят Израилю придерживаться этих принципов [уничтожения военных и организационных возможностей ХАМАС – ред.]», - говорится в заявлении правительства.

Также неизвестно, согласится ли с планом ХАМАС. Байден призвал это вооруженное движение согласиться на предлагаемую сделку.