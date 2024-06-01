В Риге внесены изменения в маршруты и расписания нескольких автобусов

В будние и выходные дни 29-й автобусный маршрут будет продлен до Вецаки, а все последующие рейсы будут совершаться в указанный пункт назначения.

Общее количество рейсов по 29-му автобусному маршруту будет увеличено, соответственно увеличится частота движения автобусов.

На 36-м автобусном маршруте количество рейсов из Иманты в Вакарбулли будет увеличено в будние дни. Автобусы будут совершать рейсы в течение дня с интервалом движения в 20-25 минут.

В праздничные дни автобусный маршрут № 36 увеличит количество рейсов из Иманты в Вакарбулли, совершая рейсы в течение дня с интервалом 25-30 минут. Общее количество рейсов на маршруте будет увеличено на 24.

Для обеспечения координации с 36-м автобусным маршрутом время отправления 56-го автобуса в будние и праздничные дни будет незначительно изменено.

В будние и выходные дни 58-й автобусный маршрут будет продлен до Вецаки, а время отправления будет изменено без изменения частоты движения. Поездки в Вецмилгравис будут осуществляться до 9:00 утра, а в остальные дни маршрут будет продлен до Вецаки.

На 30-м автобусном маршруте в выходные дни откроется движение, организованное от Центрального вокзала до Даугавгривы и Вакарбулли с интервалом примерно 45-50 минут. По выходным будут выполняться 28 рейсов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!