Во время веломарафона будут закрыты некоторые улицы и мосты в Риге

С 17:00 сегодняшнего дня до 19:30 воскресенья, 2 июня, будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 Ноября со стороны Старой Риги, между улицами Бискапа гате и Полю гате.

В воскресенье, 2 июня, с 11:00 до 12:00 часов будет перекрыто движение транспортных средств на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, на улице Кугю, на улице Триядибас, на Ранькя дамбис, где будет организовано двустороннее движение по встречной полосе, на Вантовом мосту - по левой полосе, обеспечивая движение общественного транспорта.

С 12:45 до 16:15 движение будет закрыто на набережной 11 Ноября, а также на набережной Генерала Радзиня и на улице Краста - в направлении и на участке от Каменного моста до Южного моста.

​Также с 12:45 до 16:30 будет закрыто движение на Южном мосту - в направлении Пардаугавы от съезда на улицу Краста до улицы Баускас, с ограничением движения транспортных средств по левой полосе.

С 13:00 до 17:00 будет перекрыто движение на участке улицы Баускас от кольца Южного моста до улицы Мукусалас, на участке улицы Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста.

Также в это время будет закрыто движение на ротационном круге по улице Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугю, на улице Триядибас и на Ранькя дамбис организовано двустороннее движение на встречной полосе. А на Баласта дамбис и на Вантовом мосту по левой полосе будет обеспечиваться движение общественного транспорта.

В воскресенье, 2 июня, во время веломарафона также произойдут изменения в движении общественного транспорта.

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