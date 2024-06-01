"ISW нашел доказательства, подтверждающие, что российские войска оккупировали лишь около 752 квадратных километров", - говорится в сообщении аналитического центра.

Ранее ISW подсчитал, что с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года российские войска оккупировали около 516 квадратных километров.

Аналитики института указывают, что российские войска в начале мая 2024 года добились значительных тактических успехов на севере Харьковской области, но не таких больших, как утверждал министр обороны России Андрей Белоусов.

Он сообщил, что российские войска уже оккупировали 880 квадратных километров территории Украины, напоминает ISW.

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