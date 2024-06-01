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"Сгорело все полностью". Пожар в Алсунге уничтожил дом семьи до основания

rus.tvnet.lv
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Пожар в Алсунге уничтожил дом семьи до основания
Пожар в Алсунге уничтожил дом семьи до основания Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

Для одной семьи а Алсунгской волости Кулдигского края эта неделя была очень грустной. Пожар уничтожил дом, доставшийся в наследство нескольким поколениям, и оставил без крова пенсионерку Астриду, ее сына Артиса и собак Погу и Арго. Потерю тяжело переживает вся семья, сообщает передача Degpunktā.

"Сгорело все полностью, я вышла на улицу. Не знаю, как проснулась, посмотрела в окно - красный свет", - вспоминает роковую ночь хозяйка дома Астрида.

Женщина особенно отмечает, что любила работать на кухне, которой больше нет.

Крестница Астриды Рита со слезами на глазах вспоминает, как провела в этом доме детство, и очень хочет, чтобы ее родственница смогла провести старость достойно.

Помочь Астриде и Артису может каждый. В ближайшее время семья планирует приобрести жилой трейлер английского типа, однако в данный момент средств на это не хватает. Для Астриды и Артиса очень важно каждое пожертвование.

Номер счета для пожертвований: LV32UNLA0050023007414, Astrīda Pērševica

Подробнее смотрите в сюжете:

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