"Сгорело все полностью". Пожар в Алсунге уничтожил дом семьи до основания

"Сгорело все полностью, я вышла на улицу. Не знаю, как проснулась, посмотрела в окно - красный свет", - вспоминает роковую ночь хозяйка дома Астрида.

Женщина особенно отмечает, что любила работать на кухне, которой больше нет.

Крестница Астриды Рита со слезами на глазах вспоминает, как провела в этом доме детство, и очень хочет, чтобы ее родственница смогла провести старость достойно.

Помочь Астриде и Артису может каждый. В ближайшее время семья планирует приобрести жилой трейлер английского типа, однако в данный момент средств на это не хватает. Для Астриды и Артиса очень важно каждое пожертвование. Номер счета для пожертвований: LV32UNLA0050023007414, Astrīda Pērševica

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