30 мая 2024 года были объявлены результаты GOLIN Influenceru Indekss 2024, в рамках которого были награждены самые влиятельные латвийские инфлюенсеры прошлого года. К сожалению, эта церемония сопровождалась конкретным возмущением по поводу выбора, сделанного организаторами мероприятия в связи с номинацией "Семья". Почему? Портал Apollo.lv обратился к самому агентству за комментариями.