30 мая 2024 года были объявлены результаты GOLIN Influenceru Indekss 2024, в рамках которого были награждены самые влиятельные латвийские инфлюенсеры прошлого года. К сожалению, эта церемония сопровождалась конкретным возмущением по поводу выбора, сделанного организаторами мероприятия в связи с номинацией "Семья". Почему? Портал Apollo.lv обратился к самому агентству за комментариями.
Инфлюенсер Кристине Дзените заявила, что "была прочитана лекция об использовании детей в создании контента".
Представитель агентства Golin Riga Микс Страздиньш поясняет: