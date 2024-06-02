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Алкаши, зоофил и отравленная вода: переехавшая за город эстонская семья пришла в ужас от увиденного

Kuuuurija rus.postimees.ee
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Аннели и Калле, назовем их так в новой выпуске передачи Kuuuurija, много лет жили в Тарту, пока полтора года назад не решили распрощаться с городскими реалиями и вместе с детьми переехать в сельскую местность, пишет Rus.Postimees.

"Мы всегда хотели жить немного обособленно. На живописной природе. Разве есть место красивее Выханду?" - спрашивает Аннели.

Семья переехала в небольшую деревню Выыпсу на берегу реки Выханду в волости Сетомаа в Вырумаа: "Решение было принято. Мы продали свой новенький дом и купили требующий ремонта загородный домик".

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