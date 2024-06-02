В Ирландии расследуют смерть женщины после лечения в Латвии

В ноябре Елена обратилась к специалистам в Корке, где ей назначили химиотерапию, необходимую для предотвращения рецидива рака. Оно должно было начаться в январе, но 15 декабря женщина почувствовала себя плохо дома и была госпитализирована.

Хирург, который руководил лечением Елены со второго дня госпитализации, рассказывает, что женщина лечилась в Латвии от крупной миомы матки, а затем при дополнительном обследовании также выявили агрессивный рак желудка - диагноз, который не был поставлен в Ирландии, потому что она все еще стояла в очереди на консультацию к специалисту.

Хирург сообщил следователям, что в больнице у Елены диагностировали инфекцию, вызвавшую повреждение одной из двух основных артерий, снабжающих кровью кишечник человека. Вторую артерию, выполняющую эту функцию, латвийские врачи перевязали, чтобы предотвратить рецидив рака желудка. Оставшаяся артерия была инфицирована, то есть ее стенки были ослаблены, что делало любую операцию практически невозможной, пока антибиотики не остановили инфекцию.

17 декабря состояние Елены ухудшилось, у нее началось внутреннее кровотечение, что привело к остановке сердца. Хотя врачи пытались восстановить артерию и остановить кровотечение, было признано, что хирургическое решение невозможно.

"Мне очень жаль, что я больше ничего не мог сделать, чтобы спасти ее жизнь", - сказал мужу и сыну Елены лечащий хирург. Он также посетовал, что длинные очереди к специалистам в Ирландии приводят к тому, что пациенты обращаются за медицинской помощью за границу.

Следствие установило, что смерть пациента наступила от осложнений известной медицинской процедуры на фоне сложной истории болезни, сообщает портал Baltic Ireland.

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