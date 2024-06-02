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Видео Пешеходный переход в Риге, который может лишить жизни. Как повысить безопасность?

rus.tvnet.lv
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Пешеходный переход
Пешеходный переход Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Зритель программы Zebra прислал видео, на котором видно, как на пешеходном переходе человека чуть не сбила машина. Программа выяснила, почему такая ситуация возникла на нерегулируемом пешеходном переходе возле Восточной магистрали.

В упомянутом месте сохранился старый нерегулируемый пешеходный переход в четыре полосы движения. Сейчас эти типы переходов больше не наносятся из-за их опасности.

Программа установила, что ситуация возникла из-за того, что переход находится на четырехполосной дороге, а грузовики движутся по второй полосе, и увидеть пешехода на переходе позади них невозможно.

Ситуацию можно разрешить, если ограничить движение грузовиков только по первой полосе, а легковых автомобилей - по второй.

Тогда пешеход сможет посмотреть, нет ли рядом другого транспортного средства, а водители грузовиков уже будут видеть, что там стоит человек.

Видео: Сюжет программы Zebra

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