Видео Пешеходный переход в Риге, который может лишить жизни. Как повысить безопасность?

В упомянутом месте сохранился старый нерегулируемый пешеходный переход в четыре полосы движения. Сейчас эти типы переходов больше не наносятся из-за их опасности.

Программа установила, что ситуация возникла из-за того, что переход находится на четырехполосной дороге, а грузовики движутся по второй полосе, и увидеть пешехода на переходе позади них невозможно.

Ситуацию можно разрешить, если ограничить движение грузовиков только по первой полосе, а легковых автомобилей - по второй.

Тогда пешеход сможет посмотреть, нет ли рядом другого транспортного средства, а водители грузовиков уже будут видеть, что там стоит человек.

Видео: Сюжет программы Zebra

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