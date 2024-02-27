Видео ⟩ Открытие Восточной магистрали не облегчило жизнь жителям улицы по соседству

С передачей связалась зрительница Валда, которая припомнила, что в 2021 году уже был создан один сюжет об улице Вайрога - о водителях, которые через нее из-за строительства путепровода Густава Земгала гатве объезжают пробки.

"Нам обещали, что все изменится, когда откроют новый путепровод, но это была ложь! Здесь по-прежнему большой поток машин, так как те, кто едет в направлении Юглы, используют эту дорогу для объезда", - указала Валда.

Водители, игнорируя ограничения скорости, ставят под угрозу пешеходов, несмотря на то, что на улице Вайрога установлен знак жилой зоны. Жители обратились в департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы с просьбой найти решения, но результата нет.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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