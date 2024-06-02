Зеленский: более 100 стран подтвердили участие в "Cаммите мира"

Китай дал понять, что его глава Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите, а президент США Джо Байден пока не объявил, будет ли он присутствовать на этом важном для Украины мероприятии.

Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине на форуме "Диалог - Шангри Ла»Ла", в котором принимают участие министры обороны многих стран мира.

Украина также пытается привлечь как можно больше участников на "Cаммит мира" в Швейцарии в этом месяце, где Киев надеется заручиться широкой международной поддержкой своего видения условий, необходимых для прекращения войны.

Зеленский сообщил, что более 100 стран и организаций подали заявки на участие в конференции, и призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться.

"Мы разочарованы тем, что некоторые мировые лидеры еще не подтвердили свое участие в мирном саммите", - заявил Зеленский.

Саммит может потерять свое значение, если в нем не примет участие президент США.

Китай также заявил в пятницу, 31 мая, что ему будет сложно участвовать в конференции без России.