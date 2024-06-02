Зеленский: более 100 стран подтвердили участие в "Cаммите мира"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование на форуме по безопасности в Сингапуре в воскресенье, 2 июня, тем, что лидеры ряда стран не взяли на себя обязательств по участию в предстоящем "Cаммите мира" в Швейцарии.
Китай дал понять, что его глава Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите, а президент США Джо Байден пока не объявил, будет ли он присутствовать на этом важном для Украины мероприятии.
Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине на форуме "Диалог - Шангри Ла»Ла", в котором принимают участие министры обороны многих стран мира.
Украина также пытается привлечь как можно больше участников на "Cаммит мира" в Швейцарии в этом месяце, где Киев надеется заручиться широкой международной поддержкой своего видения условий, необходимых для прекращения войны.
Зеленский сообщил, что более 100 стран и организаций подали заявки на участие в конференции, и призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться.
"Мы разочарованы тем, что некоторые мировые лидеры еще не подтвердили свое участие в мирном саммите", - заявил Зеленский.
Саммит может потерять свое значение, если в нем не примет участие президент США.
Китай также заявил в пятницу, 31 мая, что ему будет сложно участвовать в конференции без России.
В Сингапуре Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и позже сообщил журналистам, что у них была очень хорошая встреча. Президент Украины заявил, что они обсудили "оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16 и разработку проекта двустороннего соглашения о безопасности".
Представитель Пентагона заявил, что Остин подтвердил "непоколебимую поддержку США Украины перед лицом российской агрессии". Остин также "подтвердил готовность Соединенных Штатов продолжать оказывать решительную поддержку коалиции из более чем пятидесяти стран, которые помогут Украине защитить свою свободу", заявил представитель Пентагона.
Встреча последовала за решением Вашингтона частично снять ограничения на использование поставляемого США оружия для атак по территории России, что Зеленский назвал "шагом вперед".
В апреле, после нескольких месяцев споров, Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, позволяющий поставлять столь необходимое вооружение украинским вооруженным силам.
Президент Украины в последние дни посетил Испанию, Швецию, Португалию и Бельгию, призывая союзников предоставить Украине больше оружия, а также пытаясь усилить поддержку мирного саммита.
"Для украинцев очень важно, чтобы мир не устал (..), чтобы мир понял, что он не может устать от войны, начатой агрессором", - заявил Зеленский во вторник, 28 мая, в Португалии.
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