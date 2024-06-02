В воскресенье в 14:33, то есть на две минуты раньше запланированного, пассажирский самолет Finnair вновь приземлился в аэропорту Тарту. Полеты на линии Тарту-Хельсинки не совершались месяц из-за российских глушителей сигнала GPS. Глушители восточных соседей вновь дали о себе знать во время воскресного полета из Хельсинки, пишет Rus.Postimees.
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Самолет, впервые за месяц приземлившийся в Тарту, был вынужден сделать круг из-за российских глушителей GPS
С конца мая предлагается и альтернативный вариант навигации в нижней части воздушного пространства в случае проблем со связью GPS. Если обычно прилетевшие из Хельсинки самолеты приземлялись с правой стороны от зала ожидания, то сегодня пассажирскому самолету пришлось сделать небольшой круг и приземлиться с левой стороны.
С правой стороны можно приземлиться только при наличии сигнала GPS, а с левой стороны - если используется альтернативный вариант, пояснил руководитель Тартуского аэропорта Роман Куликов.