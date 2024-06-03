Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: от положительного влияния Меркурия до агрессии и ненависти

Начало лета - волшебная пора, когда многим может улыбнуться удача просто из-за наличия воодушевления и мотивации. Планеты тоже будут иметь чуть более положительное настроение. В основном это касается Меркурия, который в этот понедельник, 3 июня, перейдет в знак Близнецов, чем существенно усилит свое влияние на ночном небе, причем исключительно положительное, прогнозируют астрологи DailyHoro.
Самые опасные дни недели - 4 и 9 июня. Во вторник Меркурий окажется в соединении с Юпитером, а Солнце - с Венерой, что крайне плохо повлияет на всех. В воскресенье Марс войдет в знак Тельца, чем спровоцирует рост агрессии и ненависти людей друг к другу. Постарайтесь активизировать свою энергетику и начать двигаться к цели, ведь лучшего момента в ближайшие недели не будет.
Овен
Овнам на этой неделе необходимо слушать голос разума и не поддаваться на провокации со стороны. Положительная энергетика Меркурия поможет в достижении успеха в деловой сфере. Планеты помогут Овнам разобраться в личных отношениях и найти компромиссное решение в любом споре. В целом текущее положение планет открывает перед Овнам некоторые важные перспективы в работе и общении.
Телец
Тельцы с 3 по 9 июня смогут эффективно принимать ответственные решения и осуществлять продуктивную работу над значимыми и судьбоносными для них проектами. Сейчас важно не упускать возможности знакомиться с новыми, приятными и умными людьми. Для Тельцов эта неделя может оказаться исключительно важной. У представителей данного знака появится масса возможностей решить финансовые и любовные проблемы.
Близнецы
Меркурий будет наделять Близнецов исключительно позитивной энергетикой. Он выступит главным союзником, ведь его сильная позиция вернет людям этого знака уверенность в собственных силах, поможет добиться признания своим трудом и находчивостью, повысит красноречие и обаяние. Перспективы радужные, но не на последний день недели. В воскресенье лучше не рисковать и не конфликтовать ни с кем.
Рак
Это хорошая неделя для того, чтобы побаловать себя обновками, развлечься как следует. Понедельник будет наполнен сильной и созидательной энергетикой. Не все дни окажутся позитивными для Раков, особенно вторник. Во вторник желательно быть предельно осторожными во всем. В целом неделя будет удачной, умиротворенной, спокойной. Смелые Раки легко добьются успеха у противоположного пола.
Лев
На работе Львам необходимо будет идти навстречу окружающим - как коллегам, так и клиентам, партнерам. Новые деловые связи помогут в будущем преодолеть множество препятствий. На фоне высокой динамики этой недели может развиться бессонница и переживания, но если не перегружать себя делами и вовремя отдыхать, все будет хорошо. Своевременный отдых поможет Львам избавиться от переживаний и стать спокойнее.
Дева
Понедельник станет самым удачным днем для представителей этого знака Зодиака. В середине недели Девам предстоит столкнуться с самыми разными препятствиями на своем пути, но Меркурий встанет на их защиту. Большинство проблем будут иметь исключительно эмоциональную основу. Возможны ссоры и конфликты с близкими, коллегами и даже случайными знакомыми, но Меркурий подскажет Девам, как избежать неурядиц через их интуицию.
Весы
На фоне переживаний и недавних проблем Весы могли утратить веру в себя, но на этой неделе она должна будет вернуться к ним. Планеты помогут им избавиться от беспокойства и стать счастливее. Неделя с 3 по 9 июня прекрасно подойдет для начала любовных романов и амурных приключений. Если Весы будут излучать позитив, то люди еще больше захотят общаться с ними.
Скорпион
Неполадки в энергетическом фоне во вторник и воскресенье могут привести к повышенной утомляемости и ослаблению иммунитета. Чтобы избежать болезней, в грядущие семь дней не рекомендуется налегать на горячительные напитки и вредную пищу. В целом жизнь большинства Скорпионов заиграет новыми красками. Им станет проще и приятнее работать, а также уделять время любви, семье.
Стрелец
В начале недели Стрельцам желательно избегать стрессов и больше взаимодействовать с теми людьми, которые умеют поднимать настроение. Пессимистично настроенные личности могут зарядить Стрельцов негативом, избавиться от которого будет непросто. Биополе представителей этого знака будет очень мощным, поэтому на них могут начать обращать внимание токсичные личности и энергетические вампиры. Нужно смотреть в оба.
Козерог
Сейчас крайне важно то, что Козероги будут думать и говорить. Это повлияет на их настроение и отношения с окружающими. Как следствие - это станет причиной успехов или неудач в работе и в любви. У Козерогов могут появиться новые стремления, но вместе с тем и усталость. Сейчас можно заниматься абсолютно любыми делами, но важно, чтобы они не шли вразрез с основными жизненными ориентирами, целями и приоритетами.
Водолей
В период с 3 по 9 июня Водолеи могут смело менять обстановку, знакомиться с людьми и ходить за покупками. Нужно будет позаботиться о том, чтобы любопытство не мешало продвижению по работе. Водолеям стоит заняться делами, которые наиболее актуальны в данный момент. Все остальное лучше отложить на потом. В конце недели будет полезен совместный отдых с друзьями и любимыми людьми.
Рыбы
Романтика, свидания и совместное времяпрепровождение со второй половинкой - все это повысит настроение и энергетику Рыб. В последний день недели у Рыб могут начаться проблемы с настроением из-за деструктивного влияния Марса. На выходных астрологи советуют не ссориться с окружающими и не бросать дела на полпути к успеху.
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