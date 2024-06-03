Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: от положительного влияния Меркурия до агрессии и ненависти

Весы

На фоне переживаний и недавних проблем Весы могли утратить веру в себя, но на этой неделе она должна будет вернуться к ним. Планеты помогут им избавиться от беспокойства и стать счастливее. Неделя с 3 по 9 июня прекрасно подойдет для начала любовных романов и амурных приключений. Если Весы будут излучать позитив, то люди еще больше захотят общаться с ними.

Скорпион

Неполадки в энергетическом фоне во вторник и воскресенье могут привести к повышенной утомляемости и ослаблению иммунитета. Чтобы избежать болезней, в грядущие семь дней не рекомендуется налегать на горячительные напитки и вредную пищу. В целом жизнь большинства Скорпионов заиграет новыми красками. Им станет проще и приятнее работать, а также уделять время любви, семье.

Стрелец

В начале недели Стрельцам желательно избегать стрессов и больше взаимодействовать с теми людьми, которые умеют поднимать настроение. Пессимистично настроенные личности могут зарядить Стрельцов негативом, избавиться от которого будет непросто. Биополе представителей этого знака будет очень мощным, поэтому на них могут начать обращать внимание токсичные личности и энергетические вампиры. Нужно смотреть в оба.

Козерог