США ожидают, что Израиль примет план прекращения огня в Газе, если с ним согласится ХАМАС

«Математика израильского правительства не изменилась — это означает, что ХАМАС больше не может управлять Газой, не может иметь никаких возможностей, ни военных, ни гражданских, чтобы быть у власти, и все заложники должны быть возвращены, — сказал Мильвидский. — Война не прекратится, пока эти требования не будут выполнены».

Однако по словам Джона Кирби, американская разведка считает, что ХАМАС в военном отношении ослаблен до такой степени, что больше не сможет повторить нападение, подобное атаке 7 октября.

«Мы не утверждаем, что они уже не представляют реальной угрозы для израильского народа. Конечно, представляют, — сказал он. — Но у них нет такого военного потенциала, чтобы совершить то, что они сделали».

В субботу десятки тысяч израильтян вышли на демонстрацию в Тель-Авиве c требованием заключить сделку с ХАМАС, чтобы освободить заложников.

Участники многотысячной акции протеста с плакатом «Байден, спаси их от Нетаньяху» Фото: EPA

Протестующие, требующие отставки правительства Нетаньяху и прекращения войны, еженедельно выходят на улицы израильских городов. Акция в Тель-Авиве стала одной из крупнейших после нападения ХАМАС. По данным организаторов акции, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.

В соцсетях были опубликованы видео, на которых видны столкновения между протестующими и полицией. По данным газеты Haaretz, двое протестующих были арестованы. Издание Ynet сообщило, что в результате стычек пострадали 14 полицейских.

Протесты в Тель-Авиве Фото: Reuters