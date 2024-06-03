В Латвии впервые с 1990 года прибывших больше, чем уехавших

В Центральном статистическом управлении констатируют, что в 2023 году в результате долгосрочной международной миграции население увеличилось на 2415 человек, среди которых 2051 - бежавшие от войны в Украине. По сравнению с рекордным показателем 2022 года число прибывших в Латвию в прошлом году сократилось вдвое и составило 18 700 человек, в том числе 4353 беженца из Украины. Уменьшилось и количество покидающих Латвию - в 2023 году их было 16,3 тыс., в том числе 2302 беженца, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году 3900, или 21%, всех прибывших въехали в Латвию из Евросоюза, а 5100, или 27,4%, прибыли из стран-кандидатов в ЕС, что на 79,7% меньше, чем в 2022 году, из них 4700 - из Украины. Из стран СНГ прибыло 3700 человек, или 19,6%, что на 11,6% меньше, чем в 2022 году, в том числе из России - 1700, или 9,1% от общего числа прибывших. В прошлом году 2700 человек, или 14,6%, прибыли из Великобритании, а 3300, или 17,4%, - из других стран.

В 2023 году 8200, или 43,7%, прибывших составили реэмигранты - граждане и неграждане Латвии, а также жители, гражданство которых иное, но страной рождения является Латвия. По сравнению с 2022 годом число реэмигрантов в прошлом году сократилось на 1100 человек, однако доля в общем числе иммигрантов увеличилась на 19,7 процентных пункта.