В Латвии впервые с 1990 года прибывших больше, чем уехавших

В начале этого года в Латвии проживало 1,872 млн жителей, что на 0,6%, или на 11,1 тыс. человек, меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Из-за отрицательного естественного прироста население Латвии в 2023 году сократилось на 0,7%, но выросло на 0,1% за счет миграции.
Положительную миграционную разницу в основном составили 8200 реэмигрантов и 4400 беженцев из Украины, которые включены в население страны, предоставившей убежище. В начале этого года в Латвии проживало 25,7 тысячи украинских беженцев, отмечают в статистическом ведомстве.
Также в статистическом ведомстве констатируют, что без учета украинских беженцев в прошлом году впервые с 1990 года прибывших было больше, чем уехавших - в прошлом году в Латвию вернулось больше жителей, чем уехало.
В прошлом году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1464 ребенка, или на 9,2%, меньше, чем в 2022 году, и на 2930, или на 16,8%, меньше, чем в 2021 году. Рождаемость падает все стремительнее и является самой низкой за последние сто лет.
В прошлом году умер 28 031 человек, что на 2700, или на 8,8%, меньше, чем годом ранее, а по сравнению с высоким уровнем смертности в 2021 году - 34 600 человек - на 19% меньше. Наряду со снижением смертности в последние годы несколько снизился и отрицательный естественный прирост - с 17 200 в 2021 году до 13 500 в прошлом году.
В Центральном статистическом управлении констатируют, что в 2023 году в результате долгосрочной международной миграции население увеличилось на 2415 человек, среди которых 2051 - бежавшие от войны в Украине. По сравнению с рекордным показателем 2022 года число прибывших в Латвию в прошлом году сократилось вдвое и составило 18 700 человек, в том числе 4353 беженца из Украины. Уменьшилось и количество покидающих Латвию - в 2023 году их было 16,3 тыс., в том числе 2302 беженца, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
В прошлом году 3900, или 21%, всех прибывших въехали в Латвию из Евросоюза, а 5100, или 27,4%, прибыли из стран-кандидатов в ЕС, что на 79,7% меньше, чем в 2022 году, из них 4700 - из Украины. Из стран СНГ прибыло 3700 человек, или 19,6%, что на 11,6% меньше, чем в 2022 году, в том числе из России - 1700, или 9,1% от общего числа прибывших. В прошлом году 2700 человек, или 14,6%, прибыли из Великобритании, а 3300, или 17,4%, - из других стран.
В 2023 году 8200, или 43,7%, прибывших составили реэмигранты - граждане и неграждане Латвии, а также жители, гражданство которых иное, но страной рождения является Латвия. По сравнению с 2022 годом число реэмигрантов в прошлом году сократилось на 1100 человек, однако доля в общем числе иммигрантов увеличилась на 19,7 процентных пункта.
Из 16,3 тыс. эмигрантов в страны ЕС в 2023 году отправились 9,6 тыс. (59%), что на 17% меньше, чем годом ранее. Эмиграция в отдельные страны также сократилась: 2,3 тыс. человек эмигрировали в Германию (2,9 тыс. в 2022 году) и 2,2 тыс. - в Великобританию (2,6 тыс. в 2022 году). Число эмигрантов в страны СНГ немного увеличилось - на 34 человека, или на 11,6%.
Собранные данные также показывают, что в прошлом году количество латышей в Латвии сократилось на 0,4%, но в начале 2024 года их доля увеличилась до 62,6% (62,4% в начале 2023 года) от общей численности населения.
При этом в 2023 году количество белорусов в Латвии уменьшилось на 2,3%, поляков - на 1,9%, русских - на 1,8%, а количество украинцев увеличилось на 5,2%.
Из всех жителей страны 87,3% родились в Латвии и 12,7% - в зарубежных странах. Данные также показывают, что 1,2% населения Латвии родились в странах Европейского союза, 5,2% - в России, 2,8% - в Украине и 1,9% - в Беларуси.
94,7% детей в возрасте до 17 лет родились в Латвии, 7278, или 2%, - в Украине, 1,3% - в Великобритании и по 0,3% - в Ирландии и России.
По государственной принадлежности 86,2% населения Латвии являются гражданами Латвии (годом ранее - 86,1%), 9% - негражданами Латвии (соответственно - 9,3%), 1,9% - гражданами России (2%), а 2,8% - граждане других стран, почти половина из них, или 48,5%, - беженцы из Украины.
В Риге проживает 50,6% всех неграждан Латвии, и они составляют 14,2% всех жителей Риги. Из всех неграждан Латвии 76,6% - старше 50 лет.
На начало 2024 года 49% взрослых мужчин и 41,2% женщин состояли в браке, 35,3% мужчин и 24,8% женщин были свободны, 3,3% мужчин и 15,7% женщин овдовели. Из общей численности взрослого населения соответствующего пола, не состоящего в браке, 68,7% мужчин и 62,8% женщин были в возрасте до 39 лет.
В прошлом году в городах Латвии проживали 1,307 млн человек, или 69,8% населения страны, а 565 тыс. (30,2%) проживали в сельской местности. На долю Рижского региона приходилось 45,9% населения страны.
В 2023 году численность населения сократилась во всех регионах, больше всего - в Латгале - на 1,6%, или почти на 4000 человек. В Видземе численность населения сократилась на 0,9%, или на 2600 человек, в Курземе - на 0,9%, или на 2400 человек, в Земгале - на 0,9%, или на 2000, а в Рижском районе - на 107 человек.
В Риге проживает 605 000 жителей, что составляет 32,3% от общей численности населения страны и 46,3% городского населения.
Среди городов государственного значения в прошлом году население выросло только в Юрмале - на 1,9%, или на 996 человек. В остальных городах численность населения уменьшилась, в том числе в Даугавпилсе - на 1,3%, или на 1000 человек, в Екабпилсе - на 1,3%, или на 286, в Вентспилсе - на 1%, или на 314, в Резекне - на 0,9%, или на 247, в Валмиере - на 0,9%, или на 209, в Риге - на 0,7%, или на 4200, в Лиепае - на 0,6%, или на 408, в Огре - на 0,5%, или на 117, и в Елгаве - на 0,2%, или на 135 человек.
Во всех городах госзначения число смертей превысило число родившихся. В пяти городах - Юрмале, Риге, Елгаве, Огре и Лиепае - прибывших было больше, чем уехавших.
В 2023 году население выросло в семи самоуправлениях Рижского региона - Марупском, Ропажском, Саласпилсском, Сигулдском, Кекавском, Олайнском краях, а также в одном самоуправлении Видземского региона - в Саулкрасты. Наибольший прирост населения был отмечен в Марупском крае - на на 2,7%, или на 959 человек.
Самым крупным по численности населения краем был Огрский край - 57,7 тыс. жителей, на втором месте Валмиерский край - 50,3 тыс. жителей.
По данным Центрального статистического управления, из-за все более быстрого снижения рождаемости в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество детей в возрасте до 14 лет сократилось на 7661, а их доля в общей численности населения составила 15,6%. Численность населения в возрасте от 15 до 63 лет уменьшилась на 8004 человека и составила 61,6%. Количество пожилых людей в возрасте 64 лет и старше увеличилось на 4539 человек, достигнув 22,8% населения.
Средний возраст населения в Латвии составил 43,1 года, в том числе в регионах он колебался от 42,3 года в Риге до 45,5 года в Латгале.
Наибольшая доля детей и подростков, или жителей в возрасте до 14 лет, была в Рижском районе - 16,2% от всех жителей региона, однако в 2023 году их число сократилось на 2,4%, или на 3400 человек. В Видземе и Курземе доля детей составляла 15,7% от общего числа жителей. Наименьшая доля детей и подростков была в Латгале - 13,3%, где их количество также сократилось - на 3,7%, или на 1236 детей. В городах госзначения доля детей колебалась от 17,8% в Елгаве до 14,2% в Даугавпилсе. Самым молодым был Марупский край - 25,9% всех жителей были детьми до 14 лет, а в Краславском и Аугшдаугавском краях - 10,6% и 11,4% соответственно.
Доля населения трудоспособного возраста (15-63 года) колеблется от 60,7% в Курземе до 62,2% в Рижском регионе. Численность населения трудоспособного возраста увеличилась только в Рижском регионе - на 1100 человек, а больше всего она снизилась в Латгале - на 3500 человек. Доля населения трудоспособного возраста в городах госзначения колеблется от 62,2% в Риге до 59,4% в Валмиере. Меньше всего населения этого возраста было в Валкском крае (57%), а больше всего - в Резекненском (64,3%).
Во всех регионах, кроме Риги, более 22% населения было старше 64 лет, самый высокий такой показатель - в Латгале - 25,4%, а самый низкий - в Риге - 21,6%. Самая большая доля пенсионеров в городах государственного значения была в Даугавпилсе и Вентспилсе - по 25,8%, а наименьшая - в Елгаве - 21,3%. Больше всего пожилых людей было в Краславском и Валкском краях - соответственно 28,3% и 28%, а наименьшее количество - в Марупском крае - 11,3%.
Статистическое управление отмечает, что население как Эстонии, так и Литвы в прошлом году продолжало расти как за счет бежавших от войны в Украине, так и за счет прибывших из других стран. В Эстонии на начало 2024 года население составляло 1,375 миллиона человек, в страну въехало 26 399 человек, эмигрировало - 12 543 человека. В 2023 году в Эстонии также наблюдалось рекордно низкое число новорожденных - чуть менее 11 000.
В Литве на начало 2024 года население составляло 2,886 миллиона человек, что на 29 тысяч больше, чем годом ранее. Число прибывших в страну превысило количество уехавших на 44,9 тыс. Число новорожденных в Литве в 2023 году составило 20,6 тыс., что на 1,4 тыс., или на 6,5%, меньше, чем в 2022 году.
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