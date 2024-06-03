Видео "Я ее не возьму!" Жители Таллинна о дорогой эстонской клубнике

В разгар сезона прилавки эстонского рынка украшает клубника из Греции, Польши, а также недавно появившаяся местная эстонская ягода. Корреспондент портала Limon.ee посетила Центральный рынок в Таллинне, чтобы узнать мнение горожан о местной клубнике. Смотрите видео!
На прошлой неделе цена на эстонскую клубнику достигала 21 евро за килограмм, что вызвало немало удивления среди покупателей. На этой неделе цена немного снизилась и составляет 14 евро за килограмм, но она все равно остается высокой по сравнению с ценой на греческую клубнику, которую можно приобрести всего за 5 евро.
Журналисты издания решили выяснить, готовы ли таллиннцы платить такую цену за местную продукцию, и что они думают о ее стоимости.
Многие посетители рынка выразили свое мнение на этот счет. Некоторые считают, что эстонская клубника стоит своих денег из-за ее уникального вкуса и свежести, тогда как другие считают, что цена слишком завышена и предпочтут более доступные ягоды из Греции или Польши.
"Земля дорогая, удобрения дорогие, и жизнь слишком дорогая. Я не покупаю эстонскую клубнику, предпочитаю греческую. Недавно сварила варенье именно из нее. Греческая клубника самая-самая вкусная и ароматная!" - говорит Валентина.
"В Эстонии очень сложно вырастить эту ягоду из-за холодного климата. Я сама выращиваю клубнику и знаю, какой это труд, поэтому готова платить за эстонскую такую цену", - поделилась Карин, добавив, что греческая клубника, которую она попробовала на рынке, оказалась не очень сладкой.
"Эстонская клубника действительно дорогая, и я ее не покупаю. Вообще, сейчас не хочу покупать никакую клубнику, так как она вся безвкусная. Надо подождать, пока цена на эстонскую клубнику снизится хотя бы до 5 евро, тогда и попробуем", - говорит Светлана.
"Да, я смотрю на цены и пробую ягоду. Если она более-менее сладкая, то возьму ее, независимо от того, эстонская это клубника или греческая, и несмотря на цену. Потому что дома невкусную клубнику никто есть не будет", - рассказывает Ольга.
"Нет, я не буду покупать эстонскую клубнику по такой высокой цене, тем более что на рынке есть альтернатива: греческая и польская клубника. Почему она такая дорогая, я не знаю. Возможно, чем-то особенным ее удобряют", - говорит Лариса.
На наш вопрос о том, почему эстонская клубника такая дорогая, Эдуард ответил, что это заслуга государства, и добавил, что ни в коем случае не собирается покупать ее по такой цене. "Наша клубника кислая, а польская слаще. Даже если бы эстонская клубника сейчас была сладкой, я бы все равно не купил", - говорит Эдуард.
Кроме того, журналисты пообщались с продавцами рынка, которые объяснили причины такой высокой стоимости эстонской клубники. Они отметили, что местная ягода требует больших затрат на выращивание и уход, а также на транспортировку. К тому же, объемы производства ограничены, что также влияет на цену.
"Это национальный эстонский продукт. Кроме того, эстонская клубника слаще, чем клубника из других стран. Конечно, рано или поздно цена снизится", - говорит продавец на рынке Тина.
"Эстонская клубника намного вкуснее и сочнее - это натуральная ягода! Ее чаще всего покупают пожилые люди, потому что они предпочитают местный продукт", - рассказывает Ангела, добавляя, что даже в те дни, когда местная клубника стоила 21 евро, все равно среди покупателей был ажиотаж, правда, это были в основном более взрослые люди.
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