Видео "Я ее не возьму!" Жители Таллинна о дорогой эстонской клубнике

"Эстонская клубника действительно дорогая, и я ее не покупаю. Вообще, сейчас не хочу покупать никакую клубнику, так как она вся безвкусная. Надо подождать, пока цена на эстонскую клубнику снизится хотя бы до 5 евро, тогда и попробуем", - говорит Светлана.

"Да, я смотрю на цены и пробую ягоду. Если она более-менее сладкая, то возьму ее, независимо от того, эстонская это клубника или греческая, и несмотря на цену. Потому что дома невкусную клубнику никто есть не будет", - рассказывает Ольга.

"Нет, я не буду покупать эстонскую клубнику по такой высокой цене, тем более что на рынке есть альтернатива: греческая и польская клубника. Почему она такая дорогая, я не знаю. Возможно, чем-то особенным ее удобряют", - говорит Лариса.

На наш вопрос о том, почему эстонская клубника такая дорогая, Эдуард ответил, что это заслуга государства, и добавил, что ни в коем случае не собирается покупать ее по такой цене. "Наша клубника кислая, а польская слаще. Даже если бы эстонская клубника сейчас была сладкой, я бы все равно не купил", - говорит Эдуард.

Кроме того, журналисты пообщались с продавцами рынка, которые объяснили причины такой высокой стоимости эстонской клубники. Они отметили, что местная ягода требует больших затрат на выращивание и уход, а также на транспортировку. К тому же, объемы производства ограничены, что также влияет на цену.

"Это национальный эстонский продукт. Кроме того, эстонская клубника слаще, чем клубника из других стран. Конечно, рано или поздно цена снизится", - говорит продавец на рынке Тина.

"Эстонская клубника намного вкуснее и сочнее - это натуральная ягода! Ее чаще всего покупают пожилые люди, потому что они предпочитают местный продукт", - рассказывает Ангела, добавляя, что даже в те дни, когда местная клубника стоила 21 евро, все равно среди покупателей был ажиотаж, правда, это были в основном более взрослые люди.

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