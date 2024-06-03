Фото, видео В эстонском Пярну - потоп: автомобили оказались в водяной ловушке

Сегодня около 16:00 над центром города засверкали молнии и загрохотал гром. На улицах Лай и Пикк после часа дождя уровень воды был настолько высок, что не было видно номеров легковых автомобилей.

От торгового центра "Порт Артур 2" до моста "Кесклинн" движение регулируется полицией, автомобили на этот участок дороги не пускают. Буксир помогает транспортным средствам, уже застрявшим в воде.

По решению руководителя спасательной операции улица Лай была закрыта для движения транспорта от перекрестка Порт-Артур до моста в центре города. Движение транспорта будет закрыто до тех пор, пока уровень воды не снизится.

Потоп в Пярну. Фото: Kretelis Mägi

На улице Вяйке-Куке вода затопила спортивный зал, а в районе Юлейыэ волны, вызванные проезжающими автомобилями, ударяли о капоты припаркованных машин.