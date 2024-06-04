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Южная Корея приостановит действие военного соглашения с КНДР

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Воздушный шар с мусором
Воздушный шар с мусором Фото: Reuters/ScanPix

Южная Корея приостановила действие военного соглашения, заключенного в 2018 году с Северной Кореей, сообщило правительство Южной Кореи во вторник, 4 июня.

Этот шаг Сеула последовал после того, как Северная Корея отправила через границу сотни воздушных шаров с мусором в ответ на предыдущие кампании южнокорейских активистов.

Южнокорейские активисты регулярно рассылают через границу листовки с критикой режима Пхеньяна на воздушных шарах.

Правительство Южной Кореи сегодня приняло предложение, направленное на приостановку действия соглашения 2018 года о деэскалации военной напряженности вдоль границы.

Официально предложение вступит в силу, когда оно будет подписано президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, что, вероятно, произойдет уже сегодня, 4 июня.

Власти Южной Кореи отметили, что это позволит проводить военные учения вблизи демаркационной линии, которые были ограничены соглашением, и "более адекватно и незамедлительно принимать меры против провокаций Северной Кореи".

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