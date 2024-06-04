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Видео В Пардаугаве открылся уникальный автосалон Škoda

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В Пардаугаве открылся уникальный автоцентр Škoda
В Пардаугаве открылся уникальный автоцентр Škoda Фото: Ekrānuzņēmums no video

На улице Лиелирбес компания Skandi Motors официально открыла самый современный концептуальный салон Škoda Green Retail. Приход чешского бренда в Пардаугаву - событие достаточно важное, чтобы на нем присутствовали представители производителя.

Солнечные панели над дверями, обильная зелень – это что-то новое для стандартов Škoda. Чтобы воплотить концепцию Green Retail в жизнь, нужен был партнер, оказывающий поддержку.

Импортер Škoda, компания Auto 100, порекомендовала Skandi Motors, которая перестроила бывший автосалон Nissan в соответствии с требованиями концепции Skoda Green Retail. Новый проект устойчивого развития был представлен во время открытия салона Škoda.

Кооператив лесовладельцев Mežsaimnieks обязался высаживать в латвийских лесах 100 деревьев за каждый проданный здесь автомобиль Škoda.

Видео: Сюжет программы TV Autoziņas

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