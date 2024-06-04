ФОТО Бусулис, Озолс, Густаво и другие собрали 20 тысяч зрителей в Межапарке

Звезды популярной музыки Латвии вместе с профессионалами классической музыки создали беспрецедентное звучание для новых и давно полюбившихся песен. Концерт разогревали диджей Майя Розите и группа Pirmais kurss.

В основной части вечера на сцену поднялись Dzelzs vilks, Bermudu divstūris, Dagamba, Bet bet, Sudden Lights, PND, Mazais princis, Jumprava, а также исполнители Emilija, Shipsea, Ольга Раецка, Иева Акуратере, Зигфрид Муктупавелс, Динара Рудане, Интарс Бусулис, Patrisha, Айя Андреева, Лаурис Рейникс, Жорж Сиксна и многие другие.

В программе также было совместное выступление в стиле хип-хоп - известные рэперы Wiesulis, ansis, Ozols и Gustavo под аккомпанемент популярной латвийской музыки исполнили свои самые яркие и известные куплеты.

Основным составом всего концерта на сцене были камерный оркестр Sinfonietta Rīga и биг-бэнд Латвийского радио, а также хор Maska.

Видеозапись III Большого концерта будет доступна на канале LMT Viedtelevizija с 21 июня.

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