Государственная полиция проведет проверку опубликованного в социальной сети видео, на котором бывший фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Марина Корнатовская фигурирует с российским флагом, выяснило агентство LETA.
Женщина опубликовала в Facebook видео, на котором в сопровождении песни на русском языке демонстрирует российский флаг, а в финале видеоролика целует его.
В ответ на опубликованную в Интернете информацию Госполиция начала проверку, были ли при этом соблюдены действующие нормативные акты, сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.
Напомним, в июне 2022 года агентство LETA сообщило, что прокуратура приняла решение прекратить уголовное преследование активиста Валентина Еремеева и бывшего фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марины Корнатовской, которые были задержаны в конце 2020 года за распространение ложных новостей, связанных с Covid-19.
Весной этого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило досудебное расследование и передало материалы дела в Рижскую восточную прокуратуру для начала уголовного процесса в отношении двух лиц за хулиганство, пояснили агентству LETA в Госполиции.
Однако прокуратура решила иначе и закрыла дело на основании нормы Уголовно-процессуального закона о том, что возбужденное уголовное дело должно быть прекращено, если в совершенном преступлении нет состава преступления, сказали тогда агентству LETA в прокуратуре.
В начале декабря 2020 года полиция задержала Еремеева вместе с Корнатовской, на тот момент фельдшером больницы, по делу о распространении фейковых новостей, связанных с Covid-19.
Тогда суд Латгальского предместья Риги постановил применить меру пресечения в виде ареста к активисту Валентину Еремееву, который был задержан за распространение ложных новостей в связи с Covid-19.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что отдел по борьбе с киберпреступлениями задержал мужчину и женщину по ранее возбужденному уголовному делу в связи с опубликованной в социальной сети Facebook ложной информацией о Covid-19, так как она представляет угрозу общественной эпидемиологической безопасности.
Было возбуждено дело по статье Уголовного закона о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф.
Программа Латвийского телевидения Panorama сообщила, что широкое внимание общественности в социальных сетях привлекло видео скандально известного активиста Валентина Еремеева, в котором обобщается большинство теорий заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора озвучивает девушка, которая представляется сотрудником Восточной клинической университетской больницы.
В более чем получасовом видео фельдшер Марина Корнатовская пересказывает классические теории заговора, заявляя, что Covid-19 - вымышленная болезнь, статистика об инфицированных сфальсифицирована, переполненность больниц - миф, а вакцины для людей смертельны. Фельдшер даже заявила, что врачи в больницах намеренно причиняют вред пациентам с пневмонией.
Больница публично заявила, что категорически дистанцируется от слов Корнатовской.
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