Женщине, которая помогала украинцам, угрожали: гражданин Латвии предстал перед судом в Ирландии

52-летнего латвийца, проживающего в ирландском городе Порт-Лиише, обвиняют в угрозах в период с 24 по 28 апреля 2023 года.

Представитель правоохранительных органов сообщил суду, что 29 апреля в полицейский участок пришла иностранная гражданка и подала заявление. Женщина утверждала, что обвиняемый "угрожал ей за оказание помощи украинской общине". Латвиец также якобы начал отправлять сообщения мужу женщины.

Судье была представлена ​​распечатка с переводом текстовых сообщений, отправленных латвийцем.

Ознакомившись с содержанием текстовых сообщений, судья заявила, что пока не может решить, есть ли правовые основания для открытия дела, и запросила переводчика на следующее судебное заседание.

Суд принял решение отложить рассмотрение дела до 10 июня, запросив переводчика и предоставив обвиняемому бесплатную юридическую помощь, сообщает Baltic Ireland.

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