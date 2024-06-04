Из-за высказываний Бреманиса ЦИК обратилась в правоохранительные органы

Бреманис опубликовал в социальной сети Facebook видео, в котором рассказал, что "утекла информация о том, что те голоса, которые оставлены на хранение, скорее всего будут сфальсифицированы". Бреманис на видео призвал голосовать 8 июня, так как никто не может гарантировать, что голоса не будут изменены.