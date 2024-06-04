Из-за высказываний Бреманиса ЦИК обратилась в правоохранительные органы

Из-за высказываний члена правления партии "Объединение младолатыши" Рудольфа Бреманиса Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в правоохранительные органы, сообщила председатель правления ЦИК Кристине Саулите.
Бреманис опубликовал в социальной сети Facebook видео, в котором рассказал, что "утекла информация о том, что те голоса, которые оставлены на хранение, скорее всего будут сфальсифицированы". Бреманис на видео призвал голосовать 8 июня, так как никто не может гарантировать, что голоса не будут изменены.
В ЦИК отметили, что из-за высказываний Бреманиса обратились в правоохранительные органы.
"Столь откровенная, необоснованная клевета о том, как работает ЦИК самым непосредственным образом угрожает способности избирателей доверять институтам демократии", - отметила Саулите.
По поводу высказываний Бреманиса ЦИК обратилась в Службу госбезопасности, Госполицию и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
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