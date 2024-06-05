Байден временно лишил нелегальных иммигрантов из Мексики права просить убежища

«Меры будут вступать в силу в тех случаях, когда высокий уровень миграции на южной границе будет превышать нашу способность своевременно принимать меры, как это происходит сегодня», — поясняется в заявлении Белого дома.

В прошлом году официальные показатели миграции с юга несколько снизились, одна эксперты уверены, что долго наметившаяся тенденция не продлится.

Иммиграция — один из ключевых вопросов избирателей в преддверии ноябрьских президентских выборов, так что и демократы, и республиканцы пытаются заработать на этой теме дополнительные политические очки, не отпугнув в то же время от себя испаноязычных избирателей.

Трамп отреагировал на это решение Байдена еще до того, как о нем объявили

Лиза Ламберт, корреспондент Би-би-си в США

Это решение Байдена никого не шокировало. Его ждали уже некоторое время, и на прошлой неделе начали просачиваться некоторые подробности.

Поэтому неудивительно, что штаб предвыборной кампании Трампа прокомментировал этот указ до того, как он нем было официально объявлено.

Во вторник утром пресс-секретарь кампании Каролин Ливитт опубликовала заявление из шести предложений. В нем говорилось, что указ «предназначен для амнистии, а не для безопасности границ».