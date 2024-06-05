Во время Балтийского прайда у Рижской ратуши не появится флаг ЛГБТК+

Во время Балтийского прайда у здания Рижской ратуши не будет вывешен флаг ЛГБТК+, сообщил во вторник, 4 июня, в Twitter депутат Рижской думы Игорь Клявиньш.
Политик заявил, что обратился к мэру Риги Вильнюсу Кирсису (НЕ) с призывом вывесить у ратуши радужный флаг - так, как это было в 2023 году.
Депутат получил ответ от мэра Риги, что толерантность и коллегиальность – это ценности, которые мэр соблюдает и в своей работе. Однако Кирсис не получил поддержки других депутатов, избранных в Рижскую думу, для вывешивания флага.
Кирсис призывает уважать мнение коллег, но подчеркивает, что столица непоколебима в своем стремлении развиваться в инклюзивный и толерантный город.
В своем Twitter Клявиньш назвал коалицию Рижской думы коалицией гомофобов, заявив, что она поддерживает ЛГБТК+ людей только на словах, но не на деле.
Между тем, исполнительный директор "За" Мик Целминьш утверждает в соцсетях, что перед зданием правительства будет вывешен радужный флаг, поскольку следует отметить, что приняты восемь поправок к закону о регистрации партнерских отношений. Это, по его мнению, даст стимул вывешивать подобные флаги и в других частях Латвии.
В 2003 году, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), на время "Рижского прайда" перед ратушей был вывешен радужный флаг, за что Стакис получил выговоры от партнеров по коалиции.
Этим летом, в июне, в Риге более недели пройдут различные мероприятия Балтийского прайда, которые завершится маршем 15 июня, ранее сообщал латвийский правозащитник и защитник прав ЛГБТКИ Каспар Залитис.
"Балтийский прайд" начнется с открытия Дома прайда 6 июня и продолжится различными мероприятиями, включая беседы об эротике в искусстве, мастерским по созданию плакатов, кино, вечерники и "Форум разнообразия и инклюзивности".
Šis ir vienkārši absolūti atbaidoši, un man asiņo sirds 💔— Liene Linde (@jim_coffee) June 4, 2024
Praida karogu pie domes Ķirsis vienpersoniski nolemj neizkārt, jo viņa "ikdienas darba vērtības ir tolerance" un tieši karoga neizkāršana veicināšot saliedētību. Man tūlīt uzsprāgs galva https://t.co/8Vutl0VDSY
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