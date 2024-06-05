Во время Балтийского прайда у Рижской ратуши не появится флаг ЛГБТК+

Политик заявил, что обратился к мэру Риги Вильнюсу Кирсису (НЕ) с призывом вывесить у ратуши радужный флаг - так, как это было в 2023 году.

Депутат получил ответ от мэра Риги, что толерантность и коллегиальность – это ценности, которые мэр соблюдает и в своей работе. Однако Кирсис не получил поддержки других депутатов, избранных в Рижскую думу, для вывешивания флага.

Кирсис призывает уважать мнение коллег, но подчеркивает, что столица непоколебима в своем стремлении развиваться в инклюзивный и толерантный город.

В своем Twitter Клявиньш назвал коалицию Рижской думы коалицией гомофобов, заявив, что она поддерживает ЛГБТК+ людей только на словах, но не на деле.

Между тем, исполнительный директор "За" Мик Целминьш утверждает в соцсетях, что перед зданием правительства будет вывешен радужный флаг, поскольку следует отметить, что приняты восемь поправок к закону о регистрации партнерских отношений. Это, по его мнению, даст стимул вывешивать подобные флаги и в других частях Латвии.