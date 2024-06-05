Ср, 5.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Во время Балтийского прайда у Рижской ратуши не появится флаг ЛГБТК+

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Флаги Латвии, Украины, ЕС и ГЛБТ у Рижской думы
Флаги Латвии, Украины, ЕС и ГЛБТ у Рижской думы Фото: Shutterstock

Во время Балтийского прайда у здания Рижской ратуши не будет вывешен флаг ЛГБТК+, сообщил во вторник, 4 июня, в Twitter депутат Рижской думы Игорь Клявиньш.

Политик заявил, что обратился к мэру Риги Вильнюсу Кирсису (НЕ) с призывом вывесить у ратуши радужный флаг - так, как это было в 2023 году.

Депутат получил ответ от мэра Риги, что толерантность и коллегиальность – это ценности, которые мэр соблюдает и в своей работе. Однако Кирсис не получил поддержки других депутатов, избранных в Рижскую думу, для вывешивания флага.

Кирсис призывает уважать мнение коллег, но подчеркивает, что столица непоколебима в своем стремлении развиваться в инклюзивный и толерантный город.

В своем Twitter Клявиньш назвал коалицию Рижской думы коалицией гомофобов, заявив, что она поддерживает ЛГБТК+ людей только на словах, но не на деле.

Между тем, исполнительный директор "За" Мик Целминьш утверждает в соцсетях, что перед зданием правительства будет вывешен радужный флаг, поскольку следует отметить, что приняты восемь поправок к закону о регистрации партнерских отношений. Это, по его мнению, даст стимул вывешивать подобные флаги и в других частях Латвии.

В 2003 году, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), на время "Рижского прайда" перед ратушей был вывешен радужный флаг, за что Стакис получил выговоры от партнеров по коалиции.

Этим летом, в июне, в Риге более недели пройдут различные мероприятия Балтийского прайда, которые завершится маршем 15 июня, ранее сообщал латвийский правозащитник и защитник прав ЛГБТКИ Каспар Залитис.

"Балтийский прайд" начнется с открытия Дома прайда 6 июня и продолжится различными мероприятиями, включая беседы об эротике в искусстве, мастерским по созданию плакатов, кино, вечерники и "Форум разнообразия и инклюзивности".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх