"Как будто горячую кочергу сунули в муравейник", — вспоминал Роджерс все в том же интервью Би-би-си.

С Алексеем Пажитновым его познакомили сразу же — в присутствии еще восьми человек, в числе которых были и сотрудники КГБ. Последовало длительное дознание: советские чиновники пытались понять концепцию авторских прав на видеоигры, которая по тем временам для них была во многом непонятной и совершенно чуждой.

Несмотря на первоначальное взаимное недоверие сторон, настойчивость Роджерса принесла плоды.

"Он стал первым бизнесменом, который лично на меня произвел хорошее впечатление, — вспоминал о нем Пажитнов. — Он по-настоящему разобрался в сути игры".

Неделя переговоров закончилась подписанием контракта, который гарантировал советскому изобретателю неслыханное — личную долю прибыли от всех продаж игры за рубежом.

По мнению Роджерса, невероятная популярность "Тетриса" объясняется его уникальным игровым процессом. В отличие от большинства компьютерных игр, построенных на насилии и разрушении, "Тетрис" предлагал игрокам заняться строительством и созиданием.

А это, по мнению Роджерса, — времяпрепровождение куда более приятное, поскольку в целом лучше отвечает фундаментальной потребности каждого человека: "Люди хотят что-то строить, это помогает им себя лучше чувствовать".

Сегодня Тетрис занимает в истории игр почетное место. Хотя бы раз в жизни выстраивать линии из падающих разноцветных фигурок пытались, по самым скромным подсчетам, не менее миллиарда человек.

С получением Пажитновым отчислений в первые годы все оказалось не так просто, о чём много раз в эти прошедшие годы писали разные издания. Но в итоге советский программист в середине 1990-х переехал в США, создал с Роджерсом фирму, начал получать отчисления, и по сей день живет в Вашингтоне, состоятельным и знаменитым в мире компьютерных игр человеком.