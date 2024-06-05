Миколог рассказала нормально ли, что первые грибы появились уже в июне

Миколог Инита Даниэле говорит, что появление грибов в лесах в июне никакой не сюрприз: "Если погодные условия такие же как в июле, то это абсолютно нормально, что в июне растут лисички. У грибов календаря нет. Они появляются в соответствии с подходящими погодными условиями".

Однако она отмечает, что рано говорить о полноценном старте грибного сезона, поскольку в лесах появляются лишь самые первые грибы и они совсем маленькие.

Миколог призывает дождаться момента, когда грибы вырастут и добавляет: "Грибы еще хуже пчел. С пчелами ничего нельзя знать, а с грибами тем более".

Чтобы грибы росли в больших количествах, погода должна быть практически идеальной - достаточно теплой и влажной, не слишком жаркой и уж точно не сухой.

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