В Латгальском районном суде продолжается рассмотрение дела об избиении ЛГБТ-активистов, сообщает даугавпилсский портал "Чайка". 4 июня на третьем заседании суда прошли судебные прения - выступили прокурор, защитник обвиняемого и представитель потерпевших. Пострадавшие ожидали, что на этом заседании судья вынесет свое решение. Но этого не произошло.
Уголовное дело рассматривается по второй части статьи 231 Уголовного кодекса о хулиганстве с причинением телесных повреждений, а также в соответствии со статьей 48, пунктом 14. Обвиняемому инкриминируется статья "Хулиганство" с применением насилия. Как отягчающее обстоятельство суд рассматривает гомофобию - как мотив для совершения преступления.
Прокурор Игорь Кравцевич потребовал для обвиняемого - Эльдара Зарипова (1997 года рождения), 2 года реального срока лишения свободы.
В своей речи он отметил - в ходе расследования констатировано, что преступление совершено на почве ненависти и гомофобии и что государственное обвинение считает это доказанным.
Кроме того, в период с 2020 по 2022 год против Эльдара Зарипова уже были возбуждены два уголовных процесса, которые были прекращены на нереабилитирующих вину обстоятельствах.
Но решения судьи не прозвучало. Судья Каспар Ринч закончил заседание после прений и назначил заключительное - на 8 октября.
Правозащитница: преступление совершено на почве ненависти
Ливая Амарейна и его близкого человека избили в Даугавпилсе вечером 4 мая 2023 года недалеко от Эстрады в Стропах. Беседа с незнакомым парнем, попросившим телефон, чтобы позвонить, закончилась жестоким избиением.
Из-за полученных травм Ливай вынужден был пройти лечение в Даугавпилсской региональной больнице, а с психологическими последствиями ему приходится справляться до сих пор - он проходит реабилитацию за границей.
Ливай и его близкий человек настаивают, что избивали их из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Уверена в этом и правозащитница Екатерина Тумуле, представляющая их интересы в суде.
"На них напали не потому, что они что-то сделали не так. На них напали именно потому, что они принадлежат к конкретной группе людей. Хулиганство, как таковое, направлено против общественных интересов, особенно если присутствует мотив - гомофобия. Любые преступления на почве ненависти недопустимы. Это против человеческого достоинства, против равноправия", - говорит Екатерина Тумуле.
Адвокат подсудимого: мы не согласны с обвинениями в гомофобии
Адвокат подсудимого - Инесе Волкова, отказалась от комментариев журналистам. Однако во время прений она сказала, что обвиняемая сторона не согласна с прозвучавшими обвинениями в гомофобных мотивах, что разговор молодых людей сначала был спокойным, но затем потерпевшие сами спровоцировали агрессивное поведение Эльдара, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
По ее словам, Ливай оскорбил Эльдара, назвав его "дураком" и сказав, что тот, возможно, подвергался насилию в детстве. По мнению адвоката, именно это и вызвало такой гнев Эльдара, что он повалил Ливая на землю и нанес множество ударов по голове и лицу.
Екатерина Тумуле так комментирует позицию адвоката: "Нападавший своими действиями провоцировал пострадавших на агрессию, сам проявлял агрессию. Пострадавшие старались его сдержать, они его не оскорбляли, старались вести беседу вежливо. Но, к сожалению, это спровоцировало его на еще большую агрессию".
Екатерина также отмечает, что адвокат делает свое дело, старается защищать подсудимого, но это "не соответствует проверенным доказательствам и материалам дела".
Кроме того, говорит правозащитница, ничто не может и не должно оправдывать агрессию. "Никто не имеет права нападать на другого человека, физически воздействовать, это просто недопустимо в правовом обществе. И какие бы там ни были обстоятельства в твоем прошлом, ты должен их решать сам, а не посредством нападения на других людей".
Пострадавшая сторона считает, что тюремный срок не окажет положительного влияния на Эльдара Зарипова. "Мы считаем, что в данном случае необходима компенсация материального и морального ущерба. Мы просим, чтобы в качестве меры пресечения подсудимому был применен пробационный надзор и общественные работы - как дополнительная мера наказания, так как именно эти меры, на наш взгляд, будут способствовать изменению поведения, отношения, привычек подсудимого и исправлять его, чтобы не допустить подобных происшествий в дальнейшем".
Екатерина также считает, что справедливое наказание послужит сигналом и другим членам общества о том, что подобные преступления недопустимы и совершившие их понесут наказание.
В качестве компенсации морального ущерба пострадавшие требуют в общей сложности 15 тысяч евро, которые планируют использовать для прохождения курсов лечения и реабилитации, направленных на восстановление своего ментального состояния. Компенсация материального ущерба предусматривает выплату сумм, которые пострадавшие уже потратили на лечение.
Обвиняемый частично признает свою вину, но на выплату компенсации морального ущерба он не согласен.
Пострадавшим придется ждать решения суда до октября
Екатерина Тумуле говорит, что завершение третьего заседания суда стало для неё неприятной неожиданностью. Она надеялась, что на этом все закончится, и судья огласит свое решение. Однако судья назначил заключительное заседание на 8 октября.
"Мы очень огорчены, что последнее заседание отложилось еще на такой срок, что дело так растягивается. Сегодня ровно год и месяц с момента, когда случилось нападение, и еще нужно ждать так долго. Пострадавшие ждут какого-то окончательного решения, ждут справедливости. Справедливость для них будет, когда суд вынесет справедливое решение и осудит нападавшего. До сих пор этого не произошло", - говорит правозащитница Екатерина Тумуле, представляющая в суде интересы пострадавших ЛГБТ-активистов.
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