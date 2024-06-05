Из-за полученных травм Ливай вынужден был пройти лечение в Даугавпилсской региональной больнице, а с психологическими последствиями ему приходится справляться до сих пор - он проходит реабилитацию за границей.

Ливай и его близкий человек настаивают, что избивали их из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Уверена в этом и правозащитница Екатерина Тумуле, представляющая их интересы в суде.

"На них напали не потому, что они что-то сделали не так. На них напали именно потому, что они принадлежат к конкретной группе людей. Хулиганство, как таковое, направлено против общественных интересов, особенно если присутствует мотив - гомофобия. Любые преступления на почве ненависти недопустимы. Это против человеческого достоинства, против равноправия", - говорит Екатерина Тумуле.

Адвокат подсудимого: мы не согласны с обвинениями в гомофобии

Адвокат подсудимого - Инесе Волкова, отказалась от комментариев журналистам. Однако во время прений она сказала, что обвиняемая сторона не согласна с прозвучавшими обвинениями в гомофобных мотивах, что разговор молодых людей сначала был спокойным, но затем потерпевшие сами спровоцировали агрессивное поведение Эльдара, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По ее словам, Ливай оскорбил Эльдара, назвав его "дураком" и сказав, что тот, возможно, подвергался насилию в детстве. По мнению адвоката, именно это и вызвало такой гнев Эльдара, что он повалил Ливая на землю и нанес множество ударов по голове и лицу.