Взял деньги, но не поставил товар: латвиец обманул покупателей как минимум на 270 тысяч евро

Мужчина на протяжении долгого времени обещал доставить и установить тепловые насосы и системы вентиляции, но это так и не было сделано. Всего по делу установлены 40 потерпевших – как физических, так и юридических лиц. Общая сумма ущерба превышает 270 000 евро.

За преступление, которое классифируется как мошенничество в крупном размере, грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой с пробационным надзором на срок от трех до десяти лет или без такового.

Получив достаточный комплекс доказательств, в мае этого года сотрудники Госполиции завершили расследование в масштабном уголовном процессе, направив уголовное дело в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины 1989 года рождения.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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