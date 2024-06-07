Видео 30 евро за минуту: покупателя оштрафовали на парковке магазина

Андрис рассказал, как он припарковал машину на размеченной стоянке и сразу направился к автомату регистрации автомобилей, расположенному в фойе магазина.

Это не спасло его от штрафа. В машине, несмотря на регистрацию, за щеткой стеклоочистителя лежала квитанция о штрафе в 30 евро. Андрис немедленно позвонил управляющему парковкой, но не нашел там понимания.