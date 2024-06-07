Видео 30 евро за минуту: покупателя оштрафовали на парковке магазина

Команда программы Bez Tabu побывала в Тукумсе, где, по мнению зрителя, на одной из парковок торгового центра был ошибочно получен штраф от компании CityParks Latvija, управляющей стоянкой, сообщает Bez Tabu.
Андрис рассказал, как он припарковал машину на размеченной стоянке и сразу направился к автомату регистрации автомобилей, расположенному в фойе магазина.
Введя номерной знак, покупатель магазина с женой отправились по магазинам.
Это не спасло его от штрафа. В машине, несмотря на регистрацию, за щеткой стеклоочистителя лежала квитанция о штрафе в 30 евро. Андрис немедленно позвонил управляющему парковкой, но не нашел там понимания.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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