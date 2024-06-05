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Где в Риге можно будет отметить Лиго?

rus.tvnet.lv/LETA
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Празднование Лиго
Празднование Лиго Фото: Evija Trifanova/LETA

В Риге массовые праздничные мероприятия на Лиго пройдут на Дзегужкалнсе, Гризинькалнсе и в Межапарке, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В Зеленом театре Межапарка праздник начнется 23 июня в 20:00 и продлится до рассвета - здесь пройдет Рижский бал под открытым небом с участием таких исполнителей и групп, как Ogas, Stiprās sievas, Vintāža, Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, Mazais princis и др.

На Дзегужкалнсе Лиго отметят в народных традициях - с плетением венков, гаданиями, народными песнями, чествованиями Янисов, проводами и приветствием солнца. Особое место будет отведено ритуалу зажжения костра, латышским играм и танцам.

На Гризинькалнсе самую короткую ночь года можно будет отметить активными играми для всей семьи, плетением венков и другими народными традициями под музыкальное сопровождение групп Kokle, Viedais Fonogrāfs, The Originals и др.

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