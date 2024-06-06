Ревизия в домашней аптечке Почему ванная комната - не лучшее место для хранения лекарств

В преддверии сезона летних отпусков и детских каникул стоит найти время, чтобы пересмотреть и привести в порядок свою домашнюю аптечку. Но знаете ли вы, как и где хранить лекарства, чтобы они были хорошо видны, удобно расположены и находились в безопасном для детей и домашних животных месте?
Организационный консультант Дана Гулбе, или Dana ar kasti, и сертифицированный фармацевт Apotheka Илона Синкевича отвечают на эти вопросы, предлагая полезные советы по поддержанию безопасности и порядка в домашней аптечке.
Медикаменты - это особая группа продуктов, которые важно не смешивать с другими предметами в доме как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения безопасности.
Хорошо продуманная аптечка позволяет следить за сроком годности и внешним видом медикаментов - ни в коем случае нельзя использовать лекарства, срок годности которых истек или если их внешний вид изменился, например, появился налет на сиропе, изменилась текстура или цвет.
"Наведя порядок, человек может легко просмотреть, что находится в его ежедневном профилактическом "арсенале", и быстро действовать, когда ему нужно срочно принять меры - оказать первую помощь",
- говорит И. Синкевича. - Порядок в аптечке помогает следить за ее содержимым и вовремя пополнять ее недостающими лекарствами или, наоборот, избегать повторных покупок имеющихся препаратов".
"Медикаменты не рекомендуется держать в открытом виде на столе или подоконнике. В свою очередь, на полке их лучше расположить поближе к вещам, которые используются относительно реже, например, к сложенным полотенцам, а не к продуктам питания или повседневной утвари. Разумеется, место для хранения должно быть приспособлено к условиям жизни каждого человека.
Наведение порядка в хаосе домашней аптечки может стать настоящим испытанием, но я уверяю вас, что это проще, чем кажется",
- отмечает Д. Гулбе. Организационный консультант рекомендует создать определенную систему, чтобы даже после кратковременного хаоса в аптечке можно было быстро навести порядок.
Самые эффективные способы обеспечения порядка
Главный принцип, которого следует придерживаться при создании домашней аптечки - это вертикальное расположение ее содержимого.
Любая коробка, корзина или ящик с лекарствами и принадлежностями к ним должны быть установлены так, чтобы их содержимое было видно сверху. Это самый простой способ следить за сроком годности лекарств, регулярно перебирая аптечку, то есть не реже одного раза в шесть месяцев. Важно, чтобы две упаковки (коробки, таблетки) или два аксессуара не лежали друг на друге.
В аптечке желательно отделить медикаменты (мази, таблетки, сиропы) от вспомогательных средств (пластыри, термометр, эластичные бинты). Слишком маленькие и узкие предметы (термометр, пипетки, тюбики с мазями) не будут держаться вертикально, поэтому перед тем, как положить в аптечку, их рекомендуется сложить в другой контейнер меньшего размера, например, в пакет на молнии, небольшую стеклянную банку или маленькую коробку, которую можно поставить вертикально. Также рекомендуется извлечь пластыри, марлю, бинты, лейкопластыри и другие принадлежности из их оригинальных картонных коробок и хранить их в отдельных пакетах на молнии.
Таким образом, все пластыри будут в одном месте и вам не придется хранить пустой воздух в коробке для лекарств. Однако лекарства следует хранить в оригинальной упаковке, где также находится инструкция по применению.
Пищевые добавки и витамины необходимо размещать там, где их видят и используют, а не хранить вместе с лекарствами, где они, к сожалению, слишком часто ждут своего срока годности.
Вместо этого их следует сложить в красивую корзинку или поместить на поднос и держать на виду - рядом со специями, чаем и кофе или даже на столе.
Говоря о травяных чаях, люди должны задать себе вопрос: использую ли я их ежедневно или только в качестве дополнения к лекарствам, когда болею? Если первое более уместно в семье, то травяные чаи рекомендуется хранить вместе с другими чаями и напитками. В стеклянных банках они будут выглядеть аккуратно и опрятно, но если у вас их немного или не хочется занимать так много места, можно использовать, например, бумажные держатели, на которых написано название чая и срок годности. Желательно закрепить держатели маленькой булавкой или скрепкой и сложить их в неглубокую корзинку или коробку.
Если травяные чаи пьются только во время болезни, их можно смело хранить вместе с лекарствами, соблюдая те же принципы хранения.
Для чая также можно использовать пластиковые пакеты с замком-молнией.
Какой должна быть идеальная коробка для аптечки?
Коробка для аптечки должна быть достаточно большой, но не слишком глубокой, чтобы избежать соблазна складывать лекарства друг на друга. Оптимально, чтобы ее высота была равна средней высоте упаковок, бутылок и флаконов в вертикальном положении. Это может быть 10-20 см.
Если коробка хранится в ящике или на высокой полке в недоступном для детей месте, крышка не нужна. Это только усложнит ее использование и вызовет соблазн просто положить использованное лекарство рядом с коробкой или на крышку.
Коробку для лекарств должно быть легко поднять с полки, поэтому она не должна быть слишком тяжелой или хрупкой.
Наиболее подходящий материал для коробки для лекарств - пластик, так как он прост и удобен в уходе и устойчив к влаге.
С визуальной точки зрения Д. Гулбе рекомендует выбирать не прозрачную, а полноцветную пластиковую коробку. "Это иллюзия, что прозрачное чище, на самом деле оно часто выглядит гораздо грязнее. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью аккуратной, красивой этикетки на боковой стороне коробки", - говорит организационный консультант.
Если медикаментов много и они разложены по нескольким коробкам, важно не просто разделить их на несколько частей, а сгруппировать по какому-либо признаку - например, лекарства для верхних дыхательных путей, лекарства от боли в мышцах и т. д. Каждая коробка имеет свою подкатегорию лекарств и должна быть соответствующим образом промаркирована. Эти прочные коробки можно приобрести в крупных продовольственных и хозяйственных магазинах.
Ванная комната - не лучшее место для хранения лекарств
Создавая домашнюю аптечку, важно думать не только о порядке, но и о безопасности. Добавляя в коробку новые медикаменты, стоит помнить о важном базовом принципе: читайте инструкцию к лекарству и ознакомьтесь с условиями хранения, которые зависят от формы и состава препарата.
Если в инструкции указано, что лекарство должно храниться при комнатной температуре (15-25°C), это означает, что необходимо найти сухое, темное место в доме, недоступное для детей и домашних животных, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Обычно это закрытые ящики или верхние шкафы.
Ванная комната, безусловно, не подходит для хранения лекарств из-за высокой влажности и перепадов температуры.
Если лекарство должно храниться в сухом, прохладном месте (8-15°C) или в холодном месте (2-8°C), это означает, что оно должно быть охлажденным. Медикаменты ни в коем случае нельзя замораживать, так как при этом теряется их качество и лечебные свойства.
Важно, чтобы в холодильнике было ограниченное место для лекарств, например, верхнее отделение дверцы холодильника, чтобы не мешать ежедневному использованию продуктов. Таблетки и капсулы следует помещать в пластиковый пакет и подальше от пищи, чтобы защитить лекарство от влаги и конденсата. Сиропы и другие растворы должны быть хорошо закрыты. Если лекарств много или они не помещаются в дверной отсек, их следует сложить в одну цветную непрозрачную пластиковую коробку и промаркировать, чтобы все члены семьи знали о содержимом.
Если медикамент имеет какие-либо визуальные изменения или дефекты, такие как обесцвечивание, пятна, трещины или протекание, его нельзя использовать.
Такие лекарственные формы, как сиропы, гели, глазные капли, имеют ограниченный срок использования после вскрытия. "Было бы полезно отмечать на такой упаковке дату вскрытия, чтобы можно было отследить срок безопасного использования", - советует И. Синкевича.
Если медикаменты больше не пригодны, их нужно отнести в аптеку для безопасной утилизации. Лекарства, срок годности которых истек или которые больше не пригодны к использованию, ни в коем случае нельзя выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов.
Благодаря своим активным соединениям лекарства особенно вредны для природы. Старые медикаменты извлекаются из картонной упаковки, упаковка выбрасывается в бумажные или бытовые отходы, а сами медикаменты (флаконы, таблетки, мази) собираются в пластиковый пакет. Ртутные термометры можно сдать, поместив их в пластиковую бутылку. Ненужные и старые лекарства можно бесплатно сдать в ближайшую аптеку Apotheka.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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