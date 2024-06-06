Ревизия в домашней аптечке Почему ванная комната - не лучшее место для хранения лекарств

Пищевые добавки и витамины необходимо размещать там, где их видят и используют, а не хранить вместе с лекарствами, где они, к сожалению, слишком часто ждут своего срока годности.

Вместо этого их следует сложить в красивую корзинку или поместить на поднос и держать на виду - рядом со специями, чаем и кофе или даже на столе.

Говоря о травяных чаях, люди должны задать себе вопрос: использую ли я их ежедневно или только в качестве дополнения к лекарствам, когда болею? Если первое более уместно в семье, то травяные чаи рекомендуется хранить вместе с другими чаями и напитками. В стеклянных банках они будут выглядеть аккуратно и опрятно, но если у вас их немного или не хочется занимать так много места, можно использовать, например, бумажные держатели, на которых написано название чая и срок годности. Желательно закрепить держатели маленькой булавкой или скрепкой и сложить их в неглубокую корзинку или коробку.