На что способна армия Беларуси и насколько велика вероятность ее вступления в войну в Украине?

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Впрочем, Олег Катков обращает внимание, что нельзя не учитывать четыре механизированные бригады и две бригады ВДВ при поддержке еще двух артиллерийских бригад, которые Беларусь может выставить как ударные силы.

«Если поставим вопрос, где они могут пойти в наступление, то увидим довольно сложный участок для любых наступательных действий: ограниченное количество дорог, много труднопроходимых лесов и болот», — указывает он.

То есть при таких условиях, а также учитывая подготовку ВСУ и «реалии поля боя» современной войны, массовое использование бронетехники выглядит не очень вероятным и рациональным.

«Но наступление России на севере Харьковщины показывает, что активные наступательные действия можно вести с минимумом бронетанковой компоненты», — отмечает Олег Катков.

А по поводу возможности прямого вступления Беларуси в войну предупреждает: «Такая вероятность есть. Она не нулевая. Находиться в иллюзиях, что „этого не произойдет, потому что это ИПСО (информационно-психологическая специальная операция)“ — угрожающе для Украины. Именно поэтому Украина держит вдоль границы соответствующие силы».

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