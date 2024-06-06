Отключения света в Украине - репетиция зимних блэкаутов?

"Общины уже сейчас должны позаботиться о собственном энергообеспечении, поскольку летние графики - это репетиция зимних отключений света. А жителям больших агломераций нужно иметь домик где-то в селе с печкой и запасаться на зиму дровами", - советует Михаил Гончар. По его словам, полностью полагаться на бесперебойную поставку газа тоже не стоит, поскольку последние атаки показали, что Россия стремится вывести из строя газораспределительные сети в Украине. Также под российскими ударами оказались большие солнечные электростанции, обеспечивающие балансировку энергосистемы, особенно днем. "Таким образом, россияне пытаются деморализовать украинское общество", - говорит Гончар.

Энергосбережение на всех уровнях

Елена Лапенко считает, что газотурбинные миниустановки способны помочь украинцам пройти сложный период дефицита электроэнергии, впрочем, к зиме возвести их будет нереально. "Сейчас что-то критически изменить в генерации мы не сможем, потому что отвод земли, проектирование, строительство даже такой малой генерации занимает не менее восьми месяцев. Поэтому сейчас важна кооперация потребителей и "Укрэнерго", чтобы у людей было понимание, что энергосбережение это важно. Нужно соблюдать графики отключений, ведь есть лимиты потребления. Это поможет уменьшить масштабы отключений", - отмечает менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group.

В кабинете министров говорят, что последствия российских атак на энергетику страны будут долгосрочными, поэтому экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни в последующие годы. В частности, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина". "Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал Шмыгаль.

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