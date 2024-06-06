Россия готовит трибунал для властей Эстонии? Кому нужна конференция "Прибалтийский фашизм"

Олег Иванов на встрече с единомышленниками в Петербурге 3 июня 2024 года призвал российские власти готовиться спасать русских Эстонии. На фото Иванов в Сочи весной 2023 года, с тех пор он не возвращался в Эстонию.

Фото: Facebook