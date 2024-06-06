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Россия готовит трибунал для властей Эстонии? Кому нужна конференция "Прибалтийский фашизм"

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Олег Иванов на встрече с единомышленниками в Петербурге 3 июня 2024 года призвал российские власти готовиться спасать русских Эстонии. На фото Иванов в Сочи весной 2023 года, с тех пор он не возвращался в Эстонию.
Олег Иванов на встрече с единомышленниками в Петербурге 3 июня 2024 года призвал российские власти готовиться спасать русских Эстонии. На фото Иванов в Сочи весной 2023 года, с тех пор он не возвращался в Эстонию. Фото: Facebook

Трибунал над властями Эстонии мог бы быть организован в петербургской тюрьме "Кресты-2", заявили участники конференции, которая прошла на Невском проспекте "северной столицы" РФ. Мероприятие рекламировало посольство России в Таллинне, сообщает Rus.Postimees.

3 июня в Доме Журналистов в самом центре ближайшего к Эстонии российского мегаполиса правительство Санкт-Петербурга организовало конференцию с кричащим названием "Прибалтийский фашизм: доказательства для будущего трибунала".

На мероприятие в качестве зрителей собрали студентов, а в президиуме оказались малоизвестные эксперты, которых представляли историками и политологами. Одним из экспертов стал перебравшийся из Эстонии в Россию единомышленник Айво Петерсона, известный своей тягой к сутяжничеству бизнесмен Олег Иванов.

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