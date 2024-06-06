При столкновении поездов в Чехии погибли четыре человека

"Столкновение двух поездов в Пардубице - большая трагедия", - сообщил на платформе Х премьер Чехии Петр Фиала, выразив соболезнования пострадавшим.

Чешское телевидение сообщило, что катастрофа произошла у главного железнодорожного вокзала Пардубице.

В пассажирском поезде было более 300 пассажиров, многие из которых были иностранцами. Ночной экспресс частной железнодорожной компании Regiojet следовал из Праги в украинский город Чоп, расположенный на границе со Словакией, и должен был пересечь Словакию.

Многие украинцы используют железнодорожную линию через Словакию в Чоп для посещения родной страны.

Из 23 раненых 20 человек получили легкие травмы, а трое - ранения средней тяжести, сообщил Ракушан.

В материале чешского телевидения было видно, что один из вагонов сошел с рельсов, и пассажиров поезда отправляют в автобусы.

Пресс-секретарь местной пожарной бригады сообщила, что грузовой поезд вез груз карбида кальция.

В спасательных работах было задействовано большое количество пожарных и медиков и были использованы два вертолета.

Министр транспорта Чехии Мартин Купка сказал, что еще рано говорить о возможной причине происшествия, которое расследуется.

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