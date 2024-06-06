🍓 Собери сам! В Латвии приглашают на сбор клубники

После долгой зимы мы все всегда с нетерпением ждем активного сезона овощей, ягод и фруктов. Этот момент медленно набирает обороты. На нескольких латвийских хозяйствах любители клубники уже могут собрать ягоды для себя.
Вот несколько мест:
Гибульская волость, Druvas - 3 евро/кг.
Хозяйство Vizbuļi в Земгале, Добельский край, Пенкульская волость, сбор урожая с 7 июня - 4 евро/кг.
Хозяйство Bērzāji, Пенкульская волость, клубника предлагается на рынке самообслуживания - 5 евро/кг.
Самостоятельный сбор ягод предлагает также:
Хутор Zīles, Иецавская волость - 4 евро/кг.
Вы найдете контакты здесь.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!