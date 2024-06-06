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🍓 Собери сам! В Латвии приглашают на сбор клубники

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Клубника
Клубника Фото: Marina Zanotti/Shutterstock.com

После долгой зимы мы все всегда с нетерпением ждем активного сезона овощей, ягод и фруктов. Этот момент медленно набирает обороты. На нескольких латвийских хозяйствах любители клубники уже могут собрать ягоды для себя.

Вот несколько мест:

Гибульская волость, Druvas - 3 евро/кг.

Хозяйство Vizbuļi в Земгале, Добельский край, Пенкульская волость, сбор урожая с 7 июня -  4 евро/кг.

Хозяйство Bērzāji, Пенкульская волость, клубника предлагается на рынке самообслуживания - 5 евро/кг.  

Самостоятельный сбор ягод предлагает также:

Хутор Zīles, Иецавская волость - 4 евро/кг.

Вы найдете контакты здесь.

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