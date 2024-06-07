Holi Music Festival уже завтра! Что надо знать?

8 июня на концертной площадке Wondersala пройдет первый фестиваль этого лета – Holi Music Festival. Он порадует двумя сценами – узнайте время выступления любимых артистов!
Уже сообщалось, что в этом году на фестивале будет две сцены. Вход на территорию Wondersala с 14.30
На главной сцене выступят такие артисты, как Грета, Патриша, Carnival Youth, Prusax и другие, а на сцене электронной музыки DOT можно будет увидеть таких артистов, как Майя Розите, Makree, MSK и других.
Карта фестиваля:
Метание красок будет происходить раз в час.
Организаторы мероприятия сообщают, что приобрести цветную пудру можно будет на территории фестиваля. Каждый пакетик весит 50 г, его хватает на четыре цветных броска.
Краски Holi безопасны в использовании. Цветной порошок изготовлен из кукурузного крахмала с натуральным красителем. Эти краски легко смываются с кожи, тела и волос водой, поэтому, если краски попадут в нежелательные места или ваши вещи покроются краской, вы сможете без особых усилий снова их очистить.
Тем не менее, следует подходить ответственно, чтобы не попадать в глаза. Не носите с собой вещи, которые не являются водонепроницаемыми или могут быть повреждены при стирке. Если у вас есть телефон, который не является водонепроницаемым, возможно, стоит положить его в полиэтиленовый пакет.
Вы не можете приносить свои краски на территорию фестиваля.
Билеты можно приобрести здесь.
Статья написана в сотрудничестве с Wondersala.
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