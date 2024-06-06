Сейм ужесточил уголовное наказание за насилие над близкими

По предложению министра юстиции Инесе Либини-Эгнере установлено, что за жестокое или насильственное обращение с лицом, с которым насильник находится в первой или второй степени родства, или против супруга, бывшего супруга, если этим упомянутому лицу причинены физические или психические страдания, можно будет наказывать лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы или надзором пробации. Такое наказание можно будет применить и в случае, если применивший насилие человек состоит или состоял с потерпевшим в постоянных интимных отношениях или с которым у него есть общее (неразделенное) хозяйство.

"Насилие в семье, причиняющее не только физические, но и психологические страдания, является важной проблемой. 1 мая в нашей стране вступила в силу Стамбульская конвенция, выступающая за предотвращение и борьбу с насилием в семье. Поправки к уголовному закону являются одним из практических инструментов защиты населения нашей страны от насилия", - заявил председатель юридической комиссии Андрей Юдин, отвечающей за продвижение принятых сегодня изменений в Сейме.