Сейм ужесточил уголовное наказание за насилие над близкими

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поправки к уголовному закону, которыми ужесточено уголовное наказание за насилие над близкими, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.
По предложению министра юстиции Инесе Либини-Эгнере установлено, что за жестокое или насильственное обращение с лицом, с которым насильник находится в первой или второй степени родства, или против супруга, бывшего супруга, если этим упомянутому лицу причинены физические или психические страдания, можно будет наказывать лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы или надзором пробации. Такое наказание можно будет применить и в случае, если применивший насилие человек состоит или состоял с потерпевшим в постоянных интимных отношениях или с которым у него есть общее (неразделенное) хозяйство.
"Насилие в семье, причиняющее не только физические, но и психологические страдания, является важной проблемой. 1 мая в нашей стране вступила в силу Стамбульская конвенция, выступающая за предотвращение и борьбу с насилием в семье. Поправки к уголовному закону являются одним из практических инструментов защиты населения нашей страны от насилия", - заявил председатель юридической комиссии Андрей Юдин, отвечающей за продвижение принятых сегодня изменений в Сейме.
В законе также ужесточено наказание за доведение лица до самоубийства или его попытки путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства: за это можно будет применять наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет вместо положенных до сих пор трех лет. Если же пострадавшее лицо находилось в материальной или иной зависимости от виновного - на срок до семи лет вместо нынешних пяти лет, исключая возможность применения кратковременного лишения свободы, надзора пробации или общественных работ.
Кроме того, решено ужесточить наказание за ряд преступлений, связанных с насилием, в том числе за умышленное нанесение телесных повреждений, угрозу совершения убийства или нанесение тяжкого телесного повреждения, если были основания опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены; преследование, незаконное лишение свободы, похищение и другие. Установлено, что за это больше нельзя будет применять наказание в виде общественных работ или штраф.
"Система наказаний должна быть создана таким образом, чтобы она удерживала от совершения преступлений. Общественные работы или штраф за деяния, связанные с насилием, недостаточно эффективны, так как не удерживают от совершения новых преступлений", - пояснил ранее Юдин.
Как сообщалось, принятыми сегодня в окончательном чтении поправками к Уголовному закону установлены и более суровые наказания за жестокое обращение с животными.
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