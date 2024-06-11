Борьба с целлюлитом – мифы и правда

Когда уже наступило лето и хочется достать из шкафа самое красивое платье или самые короткие шорты, мы вдруг замечаем, что за зиму на нашем теле появился незваный "друг" - целлюлит! Что на это влияет - развенчиваем самые популярные мифы!
Мифы о целлюлите
Миф: целлюлит бывает только у людей с избыточным весом
Правда: целлюлит может появляться у людей всех форм и размеров, в том числе худых. Важную роль играют генетика, гормональные факторы и структура соединительной ткани.
Миф: целлюлит вызывают токсины
Правда: целлюлит не имеет ничего общего с токсинами. Это связано со структурой жировых клеток и соединительной ткани под кожей. Детокс-диеты не оказывают доказанного влияния на целлюлит.
Миф: целлюлит можно предотвратить с помощью физических упражнений
Правда: хотя физические упражнения и поддержание мышечного тонуса могут помочь уменьшить появления целлюлита, они не могут полностью устранить его. Целлюлит частично вызван структурными факторами, которые невозможно изменить с помощью одних лишь упражнений.
Миф: Целлюлит бывает только женщин
Правда:хотя целлюлит действительно является более распространенной проблемой среди женщин, из-за различий в распределении жира, соединительной ткани и гормонах, у мужчин тоже может появиться целлюлит.
Миф: загар помогает уменьшить целлюлит
Правда: загар как под прямыми солнечными лучами, так и в солярии, к сожалению, не уменьшает целлюлит. На самом деле, это может повредить кожу и сделать целлюлит более заметным!
Ассистент фармацевта Apotheka Агнесе Юрса делится практическими советами и предлагает пять шагов, которые помогут "разбудить" кожу.
Составление меню
Первый шаг к здоровой и сияющей коже – сбалансированное питание, где не менее 1/3 отведено свежим фруктам, овощам и зелени, которые в это время особенно богаты минералами и витаминами, в том числе витамином С. Он является мощным антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы и усиливает защитные возможности кожи. Он также участвует в выработке коллагена в клетках кожи, при этом коллаген улучшает структуру кожи и замедляет процесс старения. Важно включать в рацион клетчатку и пробиотики, тем самым улучшая пищеварение и работу кишечного тракта – чем здоровее организм человека, тем здоровее будет кожа.
Закаливание
Прохладный душ или холодная ванна стимулирует кровообращение, снабжая кожу тела, в том числе лица, кислородом. Это улучшают здоровье и даже уменьшают целлюлит, но только при условии соблюдения правильного питания.
Целлюлит – это прямой показатель того, что человек употребляет в своем питании.
Для упругости тела также можно использовать укрепляющие антицеллюлитные или лифтинг-кремы, которые делают кожу более упругой.
Очищение
Перед любой процедурой кожу следует аккуратно очистить, подобрав средство, подходящее вашему типу кожи. Чтобы очистить кожу от омертвевших клеток и лучше подготовить ее к остальным этапам ухода, пилинг в домашних условиях можно проводить раз в неделю или реже - в зависимости от типа кожи. Солевой или сахарный скраб можно наносить на тело один или два раза в неделю.
Увлажнение
После очищения лица и тела важно восстановить естественный уровень pH кожи, нежно увлажнив кожу лосьоном или тоником. После этого на нее можно нанести сыворотку, которую можно использовать курсом или как средство регулярного ухода в случае, если необходимо более интенсивное питание кожи, например, при очень сухой или проблемной коже.
Правда о целлюлите
Гормональные факторы играют роль
За образование целлюлита ответственны гормоны, особенно эстроген, инсулин, норадреналин, гормоны щитовидной железы и пролактин. Эти гормоны могут влиять на функцию соединительной ткани и на то, где "хранится" жир.
Влияние генетики
Причиной развития целлюлита может быть генетический фон. На развитие целлюлита могут влиять такие факторы, как обмен веществ, распределение жира и уровень кровообращения.
Ключ в питании
Здоровая диета может помочь контролировать жировые отложения и поддерживать здоровье кожи, потенциально уменьшая появление целлюлита. Питание, обогащенное фруктами, овощами, белками и полезными жирами, может способствовать общему здоровью кожи.
Пить много воды
Адекватное потребление воды помогает сохранить кожу здоровой и может уменьшить проявления целлюлита. В свою очередь, обезвоженная кожа может сделать целлюлит более выраженным.
Специальные процедуры
Некоторые кремы для тела, например, содержащие ретиноиды или кофеин, могут временно уменьшить проявления целлюлита. В свою очередь, более эффективны профессиональные процедуры, такие как лазерная терапия, радиочастотная и ударно-волновая терапия. Каждый случай должен оцениваться индивидуально и может потребоваться несколько сеансов.
Поддержание здорового образа жизни
Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и поддержание здорового веса могут помочь уменьшить видимость целлюлита. Сочетание силовых тренировок с упражнениями на сердечно-сосудистую систему может улучшить мышечный тонус и уменьшить жир, что сделает целлюлит менее заметным.
Помните, любое тело прекрасно и, к сожалению, не существует единого чудодейственного средства от целлюлита, но в наших силах сделать так, чтобы он если не исчез совсем, то стал менее заметным – это однозначно!
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka
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