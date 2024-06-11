Борьба с целлюлитом – мифы и правда

Ассистент фармацевта Apotheka Агнесе Юрса делится практическими советами и предлагает пять шагов, которые помогут "разбудить" кожу.

Составление меню

Первый шаг к здоровой и сияющей коже – сбалансированное питание, где не менее 1/3 отведено свежим фруктам, овощам и зелени, которые в это время особенно богаты минералами и витаминами, в том числе витамином С. Он является мощным антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы и усиливает защитные возможности кожи. Он также участвует в выработке коллагена в клетках кожи, при этом коллаген улучшает структуру кожи и замедляет процесс старения. Важно включать в рацион клетчатку и пробиотики, тем самым улучшая пищеварение и работу кишечного тракта – чем здоровее организм человека, тем здоровее будет кожа.

Закаливание

Прохладный душ или холодная ванна стимулирует кровообращение, снабжая кожу тела, в том числе лица, кислородом. Это улучшают здоровье и даже уменьшают целлюлит, но только при условии соблюдения правильного питания.

Целлюлит – это прямой показатель того, что человек употребляет в своем питании.

Для упругости тела также можно использовать укрепляющие антицеллюлитные или лифтинг-кремы, которые делают кожу более упругой.

Очищение

Перед любой процедурой кожу следует аккуратно очистить, подобрав средство, подходящее вашему типу кожи. Чтобы очистить кожу от омертвевших клеток и лучше подготовить ее к остальным этапам ухода, пилинг в домашних условиях можно проводить раз в неделю или реже - в зависимости от типа кожи. Солевой или сахарный скраб можно наносить на тело один или два раза в неделю.

Увлажнение

После очищения лица и тела важно восстановить естественный уровень pH кожи, нежно увлажнив кожу лосьоном или тоником. После этого на нее можно нанести сыворотку, которую можно использовать курсом или как средство регулярного ухода в случае, если необходимо более интенсивное питание кожи, например, при очень сухой или проблемной коже.