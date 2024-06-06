Фото Забор на границе Латвии и Беларуси готов на 80%

Работы по строительству на латвийско-белорусской границе забора общей протяженностью 173 км под руководством Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) сейчас выполнены примерно на 80%, сообщила агентству LETA член правления VNĪ Елена Гаврилова.
В настоящее время ведется активное строительство забора вдоль общественных рек, где из необходимых 32,5 км к настоящему времени построено 24 км. Возведение оставшегося 8,5-километрового забора будет полностью завершено по плану до конца июля, а строительство остальной инфраструктуры - до конца 2024 года.
В прошлом году завершено строительство забора на сухопутных участках протяженностью 112 км, а в этом году ведется строительство забора вдоль общественных вод и строительство необходимой инфраструктуры на всей протяженности границы 173 км.
В компании отметили, что на сухопутных участках, где уже построен забор, сейчас продолжаются работы по строительству инфраструктуры: созданы патрульные тропы для легковых транспортных средств массой до 3,5 т общей протяженностью 28,72 км (общая запланированная протяженность составляет 119 км) и патрульные тропы-мостки протяженностью 12,01 км из запланированных 27,99 км. Завершено строительство понтонных патрульных троп протяженностью 1,75 км. Работы планируется завершить к концу 2024 года.
Участки, на которых нет пограничного забора - участок Даугавы длиной 16,7 км и участок озера Ричу, - планируется завершить к весне 2025 года.
На третьей очереди в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения в этом году планируется построить шесть металлических вышек связи, подъездные пути и патрульные тропы длиной 16,7 км для наблюдения за границей на участке Даугавы. Начаты работы по строительству трех подъездных путей и вышек связи, одновременно продолжается согласование строительных проектов и подготовительные работы для строительства оставшихся трех башен и подъездных путей, которые планируется завершить к концу этого года.
Башни связи являются частью умной системы надзора за внешней сухопутной границей государства, которая создается для эффективной защиты границы Латвии и обеспечения интересов безопасности государства. На строительство вышек связи и подъездных путей запланировано финансирование в размере около 3,6 млн евро с налогом на добавленную стоимость (НДС). Для этого привлечены средства Евросоюза (ЕС) в размере 2,77 млн евро.
В свою очередь, на четвертом этапе проекта по развитию инфраструктуры пограничной охраны на латвийско-белорусской границе заключено соглашение о строительстве рокадных дорог и инфраструктуры вокруг озера Ричу со строительным подрядчиком Latvijas autoceļu uzturētājs на 3 207 082 евро без НДС. Планируется, что строительство рокадных путей и необходимой инфраструктуры вокруг озера Ричу завершится летом 2025 года.
Особым законом в конце 2021 года VNĪ был передан процесс строительства забора и инфраструктуры на границе с Белоруссией. Летом 2023 года VNĪ было поручено возглавлять, осуществлять и контролировать строительство забора и инфраструктуры на латвийско-российской границе.
В ходе работ в 2023 году был введен в эксплуатацию 30-метровый тоннель, облегчающий охрану государственной границы в зоне, где границу пересекает железнодорожная линия.
Надзор за реализацией проекта по строительству восточной границы осуществляет комитет по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs, VNĪ, Latvijas valsts meži, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.
Общая стоимость строительства забора и инфраструктуры на границе и связанных с проектом услуг и работ составляет 116,7 млн евро, в том числе 3,6 млн евро из фондов ЕС предусмотрено на строительство вышек связи и подъездных путей.
VNĪ было создано в 1996 году, его единственным владельцем является Министерство финансов.
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