Фото Забор на границе Латвии и Беларуси готов на 80%

Башни связи являются частью умной системы надзора за внешней сухопутной границей государства, которая создается для эффективной защиты границы Латвии и обеспечения интересов безопасности государства. На строительство вышек связи и подъездных путей запланировано финансирование в размере около 3,6 млн евро с налогом на добавленную стоимость (НДС). Для этого привлечены средства Евросоюза (ЕС) в размере 2,77 млн евро.

В свою очередь, на четвертом этапе проекта по развитию инфраструктуры пограничной охраны на латвийско-белорусской границе заключено соглашение о строительстве рокадных дорог и инфраструктуры вокруг озера Ричу со строительным подрядчиком Latvijas autoceļu uzturētājs на 3 207 082 евро без НДС. Планируется, что строительство рокадных путей и необходимой инфраструктуры вокруг озера Ричу завершится летом 2025 года.

Особым законом в конце 2021 года VNĪ был передан процесс строительства забора и инфраструктуры на границе с Белоруссией. Летом 2023 года VNĪ было поручено возглавлять, осуществлять и контролировать строительство забора и инфраструктуры на латвийско-российской границе.

В ходе работ в 2023 году был введен в эксплуатацию 30-метровый тоннель, облегчающий охрану государственной границы в зоне, где границу пересекает железнодорожная линия.

Надзор за реализацией проекта по строительству восточной границы осуществляет комитет по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs, VNĪ, Latvijas valsts meži, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.

Общая стоимость строительства забора и инфраструктуры на границе и связанных с проектом услуг и работ составляет 116,7 млн евро, в том числе 3,6 млн евро из фондов ЕС предусмотрено на строительство вышек связи и подъездных путей.

VNĪ было создано в 1996 году, его единственным владельцем является Министерство финансов.

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