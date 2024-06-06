В Москве человек с автоматом застрелил другого мужчину. Предполагаемый мотив - ревность

Убийство произошло возле детской площадки во дворе дома на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, где проживал убитый.

На видео камер наблюдения, которые публикуют телеграм-каналы, видно, как во дворе одного из домов человек с оружием, одетый во все черное, преследует мужчину, который пытается от него убежать.

По утверждению телеграм-канала Baza, стрелявший сначала ранил мужчину, а затем, когда тот упал на обочину, выстрелил ему в голову.

По данным московской прокуратуры, на месте убийства было обнаружено не менее шести гильз. Газета «Коммерсант» пишет, что убийство было совершено из автомата АКСУ-74 «Ксюша».

Прокуратура Москвы заявила, что приоритетной версией убийства стал личный конфликт между жертвой и стрелком, «возникший на почве ревности». Главное управление МВД по Москве до этого предполагало, что это может быть заказное убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS

В МВД не называют имена жертвы и стрелявшего. Сообщается только, что речь идет о мужчине 1989 года рождения.