В Москве человек с автоматом застрелил другого мужчину. Предполагаемый мотив - ревность

На западе Москвы утром в четверг произошло убийство. Мужчина застрелил из автомата другого мужчину, как сообщают СМИ, известного в прошлом скейтбордиста, после чего сам был тяжело ранен в перестрелке с полицией. Прокуратура назвала предполагаемым мотивом убийство ревность.
Убийство произошло возле детской площадки во дворе дома на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, где проживал убитый.
На видео камер наблюдения, которые публикуют телеграм-каналы, видно, как во дворе одного из домов человек с оружием, одетый во все черное, преследует мужчину, который пытается от него убежать.
По утверждению телеграм-канала Baza, стрелявший сначала ранил мужчину, а затем, когда тот упал на обочину, выстрелил ему в голову.
По данным московской прокуратуры, на месте убийства было обнаружено не менее шести гильз. Газета «Коммерсант» пишет, что убийство было совершено из автомата АКСУ-74 «Ксюша».
Прокуратура Москвы заявила, что приоритетной версией убийства стал личный конфликт между жертвой и стрелком, «возникший на почве ревности». Главное управление МВД по Москве до этого предполагало, что это может быть заказное убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
В МВД не называют имена жертвы и стрелявшего. Сообщается только, что речь идет о мужчине 1989 года рождения.
Как пишет «Коммерсант», убитый — 34-летний Константин Балишанский, системный администратор компании, которая занимается поставками профессионального видео- и мультимедиа оборудования.
Предположительно, он работал в компании своего отца Mediasystem Group, уточняет издание. Это поставщик профессионального видео и мультимедиа оборудования и системным интегратором.
В 2006 году, по данным СМИ, Балишанский был скейтером в российской команде Nike Skateboarding. У него, как пишет «Коммерсант», было прозвище Костя Свич за стиль катания.
По данным Baza, Балишанский был вынужден уйти из скейтбординга после того, как в 20 лет сломал ногу и перенес операцию.
Стрелявшему поначалу удалось скрыться с автоматом. Спустя некоторое время СМИ сообщили о стрельбе примерно в трех километрах от места убийства. Вскоре полиция официально сообщила, что подозреваемый в убийстве вступил в перестрелку с сотрудниками ГАИ и был тяжело ранен.
«На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвел не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия, — заявили в московском управлении МВД. — Сотрудники открыли огонь на поражение, тяжело ранив злоумышленника».
Как утверждает Baza, подозреваемый в убийстве — примерно того же возраста, что и жертва (35 лет), он был знаком с убитым и тоже «имел отношение к скейтбордингу».