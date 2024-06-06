На Югле сбили ребенка. Активисты давно предупреждают об опасном пешеходном переходе

По предварительной информации, которой располагает полиция, Citroen сбил пешехода около 11:40. В результате инцидента пострадавшая девочка была доставлена ​​в медицинское учреждение, сообщает TV3 Ziņas.

Госполиция выясняет обстоятельства происшествия, сообщили в полиции.

Pilsēta cilvēkiem в микроблоге Х сообщает, что год назад уже обращала внимание Рижской думы на опасный пешеходный переход на улице Мурьяню. Были внесены предложения сделать его безопаснее для пешеходов, однако спустя год организация дорожного движения там так и не изменилась, отметили в организации.

"Буквально год назад в сюжете TV3 мы показали, как нужно улучшить переход на улице Мурьяню, чтобы там можно было безопасно переходить улицу. Заинтересовано ли Департамент внешней среды и мобильности (ĀMD) в безопасности рижан? Вряд ли. Они не улучшают инфраструктуру, даже когда мы показываем им решения. Сегодня сбили девочку - еще одну пострадавшую от ĀMD", - сказано в твите организации.

Tieši pirms gada TV3 sižetā rādījām, kā jāuzlabo gājēju pāreja Murjāņu ielā, lai tur būtu droši šķērsot ielu (bildē).



Vai Ārtelpas un mobilitātes departamentam (ĀMD) interesē Rīgas iedzīvotāju drošība? Diez vai. Viņi neuzlabo infru pat tad, kad risinājumus parādām priekšā.… https://t.co/1RJRriq8iO pic.twitter.com/WD1BMbYe5P — Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) June 6, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!