Жителя Даугавпилса оштрафовали за газовый пистолет, который изъяли еще 10 лет назад

"Я позвонил и сказал, что меня в Латвии нет - проверьте данные сами. Но никто этого делать не стал. "Нет, я вижу на компьютере, что он на вас зарегистрирован. Вы меня обманываете". Такой ответ был", - продолжает Виталий.

Вскоре после этого ему выписали штраф в 200 евро. Десятидневный срок для обжалования административного дела он, по его словам, пропустил, т.к. работал за границей. По возвращению на родину, Виталий сразу обратился к адвокату.

"Адвокат говорит: ты сейчас должен по процессуальным этим законам сам пойти в архив, найти, кто у тебя конфисковал пистолет, где он находился во время следствия. Проследить весь его путь. Поднять все бумаги. Ты как обвиняемый, тебе дадут допуск. И тогда с этими бумагами я должен обратиться в суд за свои деньги. Но там уже не 200 евро будет", - рассказал собеседник издания.

Rus.LSM обратился за комментарием в Госполицию, чтоб узнать, почему человека оштрафовали за оружие, которого у него нет? Спустя несколько дней представитель полиции Ласма Грейдане прислала ответ: "При проверке поданной лицом жалобы, хронологических обстоятельств событий 2015 года, а также решений других учреждений и их исполнения, мы обнаружили системную ошибку. Уже сегодня человек получит решение об отмене процесса об административном правонарушении и наказании. От имени всех вовлеченных учреждений мы приносим извинения этому человеку за неудобства".

В среду Виталий Шустров уже получил от полиции письмо с решением об отмене штрафа.

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