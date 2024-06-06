Жителя Даугавпилса оштрафовали за газовый пистолет, который изъяли еще 10 лет назад

Житель Даугавпилса Виталий Шустров получил штраф за то, что вовремя не зарегистрировал свое газовое оружие, которое еще 10 лет назад у него изъяла полиция, пишет Rus.LSM.lv.
В 2014 году Шустров прославился на весь город и даже получил прозвище "первомайский стрелок". Даугавпилчанин совершил хулиганскую выходку: открыл стрельбу из газового пистолета прямо из окна многоэтажного дома. Пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами, и одна из пуль попала в автомобиль во дворе.
Для задержания Виталия отправили даже полицейский спецназ. Свой поступок он тогда объяснял нервным срывом: бывшая жена не дала увидеться с ребенком, он выпил и устроил пальбу из окна. За хулиганскую выходку Шустрова приговорили к трем годам тюрьмы условно. В предписании суда также говорилось: оружие преступления, газовый пистолет Zoraki 914, следует конфисковать. Что и было сделано.
Спустя 10 лет, в начале 2024 года, Виталий, как многие латвийцы, получил от полиции письмо с требованием оформить разрешение на газовое оружие, которое у него изъяли.
"Свое наказание я честно отбыл. Прошло десять лет. И сейчас выходит закон о газовом оружии, что если нет разрешения на огнестрельное оружие, то надо сдавать его или в противном случае пистолет должен быть утилизирован. Но он у меня конфискован. Его нет. Вообще утилизирован. И вот приходит повестка на это оружие", - рассказывает Шустров, который в тот момент находился за границей и позвонил указанному в документе инспектору.
"Я позвонил и сказал, что меня в Латвии нет - проверьте данные сами. Но никто этого делать не стал. "Нет, я вижу на компьютере, что он на вас зарегистрирован. Вы меня обманываете". Такой ответ был", - продолжает Виталий.
Вскоре после этого ему выписали штраф в 200 евро. Десятидневный срок для обжалования административного дела он, по его словам, пропустил, т.к. работал за границей. По возвращению на родину, Виталий сразу обратился к адвокату.
"Адвокат говорит: ты сейчас должен по процессуальным этим законам сам пойти в архив, найти, кто у тебя конфисковал пистолет, где он находился во время следствия. Проследить весь его путь. Поднять все бумаги. Ты как обвиняемый, тебе дадут допуск. И тогда с этими бумагами я должен обратиться в суд за свои деньги. Но там уже не 200 евро будет", - рассказал собеседник издания.
Rus.LSM обратился за комментарием в Госполицию, чтоб узнать, почему человека оштрафовали за оружие, которого у него нет? Спустя несколько дней представитель полиции Ласма Грейдане прислала ответ: "При проверке поданной лицом жалобы, хронологических обстоятельств событий 2015 года, а также решений других учреждений и их исполнения, мы обнаружили системную ошибку. Уже сегодня человек получит решение об отмене процесса об административном правонарушении и наказании. От имени всех вовлеченных учреждений мы приносим извинения этому человеку за неудобства".
В среду Виталий Шустров уже получил от полиции письмо с решением об отмене штрафа.
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