Рукс: выборы в Европарламент пока проходят спокойно

По его словам, в настоящее время нет никаких признаков того, что во время выборов ожидаются какие-либо крупные провокации, однако с некоторыми лицами были проведены переговоры.

Рукс отметил, что предвыборный период до сих пор проходил достаточно спокойно, были некоторые нарушения, но ничего особенного. Те, кто участвует в выборах, в основном соблюдают правила, и полиции удалось вовремя предотвратить некоторые нарушения.

Сегодня и завтра, в день выборов в Европейский парламент, в Латвии действует запрет на предвыборную агитацию. В эти дни в городской среде запрещено распространение листовок за конкретную политическую силу или кандидата в депутаты, а также агитация у избирательных участков.

Гражданам предлагается сообщать в полицию о случаях неразрешенной агитации.

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