Медики дают рекомендации: пять вещей, которые помогут избежать рака легких

Между курением и раком легких часто ставят знак равенства. Это правда, что курение является крупнейшим фактором риска развития рака легких, но на самом деле существуют и другие меры, кроме отказа от курения, которые могут помочь предотвратить серьезное заболевание, пишет Rus.Postimees.
Перевод: Павел Соболев
Портал Reader's Digest дает советы, которые помогут предотвратить рак легких или хотя бы снизить риск им заболеть.
Не начинайте курить, и бросьте, если начали. Считается, что курение является причиной до 90 процентов случаев рака легких, поэтому это первое, от чего вам следует отказаться ради своего здоровья.
Американская ассоциация легких обнаружила в ходе исследования, что курящие мужчины в 23 раза чаще заболевают раком легких, а женщины - в 13 раз чаще, чем некурящие. Поэтому, если вы курите, было бы разумно бросить, а некурящим лучше не начинать вообще. Кроме того, по оценкам Международного института рака, те, кто бросает курить в возрасте от 25 до 35 лет, живут на десять лет дольше, чем те, кто этого не делает.
При отказе от курения в возрасте 35-44 лет продолжительность жизни увеличивается на девять лет, а в возрасте 45-54 лет - на шесть лет по сравнению с теми, кто продолжает курить. Точнее, это зависит от того, как часто и как долго человек курит.
Избегайте пассивного курения. Хотя оно не так вредно для здоровья, как настоящее курение, у тех, кто часто подвергается воздействию табачного дыма в присутствии других, нередко развивается рак. Считается, что у пассивных курильщиков риск развития рака легких увеличивается на 20-30 процентов.
Проанализируйте уровень радона дома. Радон - бесцветный газ без запаха, который можно найти в подвальных помещениях. По данным Американского онкологического общества, люди больше всего подвергаются воздействию радона в своих домах, где он просачивается из почвы под зданиями. Радон считается второй по распространенности причиной рака легких после курения.
Избегайте канцерогенных соединений на работе. Работа должна быть минимально рискованной не только с точки зрения возможных несчастных случаев, но и с точки зрения воздействия токсичных соединений. На многих рабочих местах, например, в строительстве, может произойти воздействие вредных соединений, вызывающих рак. Работодатели должны знать об этом и должны проинструктировать своих сотрудников соответствующим образом, чтобы свести риск к минимальному уровню.
Здоровое питание. Не существует единого суперпродукта, предотвращающего рак, но здоровое и сбалансированное питание определенно поможет предотвратить многие заболевания. Те, кто придерживается разнообразной диеты, обычно более спортивны. При совместном воздействии этих двух факторов и отказе от курения риск рака легких в любом случае значительно ниже.
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