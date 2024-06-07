Медики дают рекомендации: пять вещей, которые помогут избежать рака легких

Перевод: Павел Соболев

Портал Reader's Digest дает советы, которые помогут предотвратить рак легких или хотя бы снизить риск им заболеть.

Не начинайте курить, и бросьте, если начали. Считается, что курение является причиной до 90 процентов случаев рака легких, поэтому это первое, от чего вам следует отказаться ради своего здоровья.

Американская ассоциация легких обнаружила в ходе исследования, что курящие мужчины в 23 раза чаще заболевают раком легких, а женщины - в 13 раз чаще, чем некурящие. Поэтому, если вы курите, было бы разумно бросить, а некурящим лучше не начинать вообще. Кроме того, по оценкам Международного института рака, те, кто бросает курить в возрасте от 25 до 35 лет, живут на десять лет дольше, чем те, кто этого не делает.