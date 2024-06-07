Суд рассмотрит дело против гражданина Латвии: он ездил в Украину с целью совершить диверсии

В общедоступном календаре судебных заседаний указано, что подсудимыми является Иван Тарабанов.

В прокуратуре подтвердили, что мужчину обвиняют в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке с целью терроризма.

В настоящее время человек находится под стражей.

В январе 2022 года обвиняемый, не являясь военнослужащим подразделения Латвийских национальных вооруженных сил (НВС), нарушил условия закона "Участие Латвийских национальных вооруженных сил в международных операциях". Закон определяет правовую процедуру, в соответствии с которой лица могут принять участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, чтобы активно участвовать в боевых действиях и вооруженном конфликте в Украине. Он получил задание провести диверсию с применением зажигательных элементов на территории Украины от лица, точно не установленного в уголовном производстве.

Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задание.

Более подробную информацию об обвинении агентству LETA прокуратура не предоставила. Дело расследовалось Службой государственной безопасности (VDD) и было передано для уголовного преследования.

Уже сообщалось, что в настоящее время VDD возбудила еще одно уголовное дело за незаконное участие в войне в Украине. Этот уголовный процесс начался уже после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Дело возбуждено против гражданина Латвии, служившего в НВС 15 лет назад. Причиной увольнения стало дисциплинарное наказание за самовольный прогул. На данный момент нет новостей о том, что латвийским правоохранителям удалось его задержать.

В VDD также недавно подтвердили, что проверяют информацию о возможном незаконном участии нескольких лиц в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

В предыдущие годы VDD возбудила и подала уголовные дела против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией ополченцев на востоке Украины. Некоторые из фигурантов были арестованы в Латвии и осуждены, остальные объявлены в международный розыск.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории зарубежных стран.

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