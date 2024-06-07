Сейм в ближайшее время может принять закон о роспуске Резекненской думы

Против поправок выступила оппозиционная партия "Латвия на первом месте", которая недавно начала сотрудничество с правящей в Резекне партией "Вместе за Латвию", которую возглавляет отстраненный от должности мэра Александр Барташевич. В ходе дебатов депутаты выразили сомнение в способности временной администрации выполнять функции думы до выборов 2025 года, если учитывать, что администраторы, имеющие другие основные должности, будут выполнять эти обязанности в порядке совмещения.

Законопроект предусматривает, что после роспуска Резекненской городской думы в самоуправлении будет назначена временная администрация, которую возглавит бывший руководитель Регистра предприятий, юрист Гуна Пуце, а ее заместителями станут ректор Резекненской технологической академии, доктор экономических наук Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис. Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) заявил на заседании, что депутаты не имеют информации о том, получила ли Миетуле разрешение совета академии или сената на совмещение должностей, которое необходимо в таких случаях. Избранные от Латгале депутаты Юрис Вилюмс ("Объединенный список") и Эдмунд Тейрумниекс (Национальное объединение) предложили установить временной администрации вознаграждение вполовину меньшее, чем предусмотрено сейчас - более 4000 евро в месяц, а также предложили платить его из государственного, а не муниципального бюджета.

Ранее на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям старший советник юридического бюро, доцент Латвийского университета Эдвин Дановскис заявил, что лицам, определенным законом, поручено выполнять определенные обязанности в определенный срок и за вознаграждение, на которое эти лица согласились на четких условиях. Вознаграждение относится к числу пунктов, которые не могут быть изменены в ходе обсуждения проекта, поскольку неизвестно, примут ли лица в таком случае на себя эти обязанности.

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