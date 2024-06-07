Депутат от Национального объединения Артур Бутанс предлагает сделать так, чтобы банкоматы кредитных учреждений были доступны только на латышском языке, в том числе на латгальском, а также на языках Европейского союза и стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).