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Депутат предлагает ввести в банкоматах латгальский язык и убрать русский (2)

rus.tvnet.lv/LETA
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Банкомат. Иллюстративное фото.
Банкомат. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Депутат от Национального объединения Артур Бутанс предлагает сделать так, чтобы банкоматы кредитных учреждений были доступны только на латышском языке, в том числе на латгальском, а также на языках Европейского союза и стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Такое предложение депутат подал к поправкам к закону о кредитных учреждениях, цель которых - обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии.

Если кредитное учреждение не обеспечивает доступность банкоматов в соответствии с требованиями по расстоянию, языку, количеству или часам работы, или не предоставляет клиенту, которому кредитное учреждение выдало платежную карту, бесплатную услугу получения наличных в установленном объеме, Банк Латвии будет вправе применить к кредитному учреждению санкцию - предупреждение или штраф в размере до 50 000 евро, предусматривает предложение Бутанса.

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