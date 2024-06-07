Депутат от Национального объединения Артур Бутанс предлагает сделать так, чтобы банкоматы кредитных учреждений были доступны только на латышском языке, в том числе на латгальском, а также на языках Европейского союза и стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Такое предложение депутат подал к поправкам к закону о кредитных учреждениях, цель которых - обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии.
Если кредитное учреждение не обеспечивает доступность банкоматов в соответствии с требованиями по расстоянию, языку, количеству или часам работы, или не предоставляет клиенту, которому кредитное учреждение выдало платежную карту, бесплатную услугу получения наличных в установленном объеме, Банк Латвии будет вправе применить к кредитному учреждению санкцию - предупреждение или штраф в размере до 50 000 евро, предусматривает предложение Бутанса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!