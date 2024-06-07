В Латвийском национальном театре пройдет спектакль с Хаматовой на русском языке

Чулпан Хаматова: "Это спектакль про сумасшедшую любовь, про одиночество и потерю, про чувство долга и собственного достоинства, про мир вокруг, который давно сошел с ума и, видимо, надолго. В нормальном, в обычном театре я уже никогда не сыграю Джульетту, а в нашем я – и Джульетта, и Антигона, и даже Анна Франк, которой было 13 лет, а мне уже почти в четыре раза больше».

"Мы с Чулпан Хаматовой давно знакомы и придерживаемся одних общечеловеческих ценностей, как мне кажется. Друг друга чувствуем и понимаем. Когда мы жили в Москве, периодически виделись или созванивались, думали, что хорошо бы вместе на сцене что-то сделать. С Дмитрием Крымовым мы должны были репетировать тоже в Москве, но тогда ничего не состоялась, так как оба были очень заняты. А сейчас, когда Дмитрий предложил мне эту постановку, сомнений не было, я естественно согласился. Слава богу, что мы все встретились в этой работе", - признается Максим Суханов.