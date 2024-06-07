В Латвийском национальном театре пройдет спектакль с Хаматовой на русском языке

18 и 19 сентября в Большом зале Латвийского национального театра в Риге состоится премьера спектакля на русском языке режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. На мероприятии будет осуществлен перевод и будут доступны титры на латышском языке.
"Записки сумасшедших" - это проект театрального агентства EntracteInternational, созданный при помощи британского фонда WEEXIST! поддерживать; фонд занимается поддержкой, развитием и сохранением русскоязычной культуры в изгнании.
Спектакли Крымова отличаются особым смешением творческих языков, стилей и жанров.
В основу своей новой работы режиссер положил написанный им самим текст – фантасмагорическую историю о людях, которые теряются, оказавшись в пространстве и времени.
Герои "Записки сумасшедших" - два растерянных человека, попавших в новые жизненные обстоятельства против своей воли.
Благополучная жизнь осталась в прошлом – героям предстоит найти свое место и применение в чужой стране, а также новое место в жизни, цели и ориентиры.
"Герои нашего спектакля – актеры, и они уже не молодые актеры, для них эта боль еще более очевидна – она буквально лежит на поверхности жизни и не дает им дышать. Толстяк с одышкой, не сыгравший ни Ромео, ни Меркуцио, и актриса, мечтающая сыграть Джульетту и Антигону, но прячущаяся за костюмы жучков и божьих коровок – это про нас. Про людей. Про последний шанс", - говорит Дмитрий Крымов.
Чулпан Хаматова и Максим Суханов выходят на сцену в роли актеров Чулпан и Максима. Они бесконечно меняют обличия, переплетая реальные истории из жизни со сценами из разных литературных произведений, увлекая, будоража, вводя зрителя в заблуждение.
Чулпан Хаматова: "Это спектакль про сумасшедшую любовь, про одиночество и потерю, про чувство долга и собственного достоинства, про мир вокруг, который давно сошел с ума и, видимо, надолго. В нормальном, в обычном театре я уже никогда не сыграю Джульетту, а в нашем я – и Джульетта, и Антигона, и даже Анна Франк, которой было 13 лет, а мне уже почти в четыре раза больше».
"Мы с Чулпан Хаматовой давно знакомы и придерживаемся одних общечеловеческих ценностей, как мне кажется. Друг друга чувствуем и понимаем. Когда мы жили в Москве, периодически виделись или созванивались, думали, что хорошо бы вместе на сцене что-то сделать. С Дмитрием Крымовым мы должны были репетировать тоже в Москве, но тогда ничего не состоялась, так как оба были очень заняты. А сейчас, когда Дмитрий предложил мне эту постановку, сомнений не было, я естественно согласился. Слава богу, что мы все встретились в этой работе", - признается Максим Суханов.
Начало спектакля в 19.00.
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